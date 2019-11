Meister mit Brief

MOZ

Seelow (MOZ) Die Meisterabsolventen im Beruf Landwirt des Jahrgangs 2019 haben in Potsdam ihre Meisterbriefe erhalten. Zehn von zwölf angetretenen Meisteranwärter haben die Prüfung erfolgreich abgelegt. Ihre Ausbildung erfolgte an der Landwirtschaftsschule in Seelow. Der Vorbereitungskurs auf die Meisterprüfung Landwirt ging über zwei Winterhalbjahre, informierte Kerstin Allner-Spieckermann von der Landwirtschaftsschule Märkisch-Oderland. Schwerpunkte der Ausbildung waren Produktions- und Verfahrenstechnik, Betriebs-und Unternehmensführung sowie Berufsausbildung- und Mitarbeiterführung. Die Meister können mit ihrem Abschluss jetzt auch Lehrlinge ausbilden. Drei der Teilnehmer haben die Ausbildung mit "Sehr gut" abgeschlossen: Jan Worpus, Henning Jüngerink und Ronny Szymanzik.

Auf dem Foto sind abgebildet: Bertolt Gesche (MOL, 1. Reihe v.li.), Jan Worpus (MOL), Henning Jüngerink (LOS), Holger Brandt (MOL); Benjamin Karras (LOS, 2. Reihe v.li.), Ronny Szymanzik (MOL), Angelo Urban (MOL) Oliver Kurze (MOL, 3. Reihe: v.li.) Maik Wilke (MOL)