Andrea Linne

Panketal (MOZ) Der Winter kann kommen, zumindest in Panketal. Olaf Meyer, Leiter des Gemeindebauhofs, hat seine 17 Mitarbeiter auf Eis und frühes Aufstehen eingeschworen. Der 41-jährige Bernauer Familienvater ist selbst täglich unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen und mit anzupacken. Auf dem Weg zur Arbeitsstelle wird ihm keine glitzernde Asphaltdecke entgehen. "Wenn man eine Spur sieht, die die Reifen hinterlassen, kann man davon ausgehen, dass es sich um eine überfrorene Fahrbahn handelt", so der Fachmann.

Technik steht bereit

Fünf Multikars und zwei Lkw stehen parat, um – mit der nötigen Technik, wie Schaufel, Laugenbehälter und Soletanks bestückt – auszurücken. Mehr als 130 Tonnen Sand liegen auf dem Hof im Gewerbegebiet Rostocker Straße parat. 4800 Quadratmeter Fläche sind mit Fahrzeugen und Technik sowie Materialien gefüllt. Von den beiden milden Vorjahreswintern ist noch Streusand vorhanden. "Bei Bedarf holen wir von der Autobahnmeisterei in Bernau mehr Sand nach", berichtet Olaf Meyer.

Dort lagert auch das Trockensalz, das nur bei Blitzeis zum Einsatz kommen darf. "Unsere Straßenreinigungssatzung verbietet auftauende Mittel", berichtet der Bauhofchef. Allerdings stehe an Gefährdungspunkten wie Treppen oder auf Schulwegen die Sicherheit im Vordergrund.

170 Kilometer Straßen gibt es in der Gemeinde. Doch nur die eigenen Verbindungen kommen unter Kehrer und Streuer des Gemeindebauhofs. Der Landesbetrieb Straßenwesen zeichnet für den Winterdienst auf den Landesstraße verantwortlich, auf Privatstraßen ist der Eigentümer für das Räumen zuständig. "Auch die Gehwege müssen von den Anwohnern selbst gekehrt und gestreut werden, das lässt sich alles in der Satzung nachlesen", ermuntert Meyer dazu, rechtzeitig an den Winter zu denken. "Im Prinzip sind wir in 90 Prozent der 30er-Zonen unterwegs", sagt Bauhofchef Olaf Meyer. Das sind ungefähr 90 Kilometer an Straßen, die die Gemeindearbeiter ständig im Blick haben müssen.

17 Gemeindearbeiter stehen bereit, inklusive der Friedhofsgärtner, um mit anzupacken. Inzwischen ist die Technik so modern, dass sich vieles schnell umrüsten lässt. Am Streuer für den Multikar lässt sich ganz genau einstellen, wie viele Gramm und wie weit der Sand ausgeworfen wird. Die großen Blechstreuer aus Edelstahl glänzen in der Herbstsonne. "Wir haben noch einen großen Aufsatz, der sich schnell hinzufügen lässt", erläutert der Bauhofchef.

Neu in diesem Jahr ist der Wetterbericht, der speziell für Panketal von der Firma MeteoGroup erstellt wird. "Wir erhalten um 12 und um 18 Uhr die spezifische Vorhersage", erläutert Meyer. Dennoch weiß jeder, wie schnell sich im Winter auch mal etwas ändert. Der Blick aus dem Fenster und Rutschversuche auf der Straße bleiben wohl auch künftig die besten Alltagstests.

Bis der weiße Schnee rieselt, pflanzen die Bauhofmitarbeiter noch Bäume, räumen Laub zur Deponie, mähen Wiesen und tauschen auf Spielplätzen Sand aus. Auch Spielgeräte wie an der Eosanderstraße in Panketal erhalten den nötigen Feinschliff vor dem Wintereinbruch.