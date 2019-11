Th. Messerschmidt

Deetz/Groß Kreutz (BRAWO) Bislang war die Groß Kreutzer Straße in Deetz nur die alte Verbindungsstraße nach Groß Kreutz. Zwar über weite Strecke mit preußischen Ziegeln befestigt, aber zuletzt doch sehr sandig. Neuerdings spiegelt sich hier das Sonnensystem – dank einer Idee von Wolfgang Haak. Lange habe er überlegt und wollte sie nun im Jahr 2019, da er am Silvestertag 70 wird, umgesetzt wissen. Also suchte er sich Verbündete, fand sie im Groß Kreutzer Ortsvorsteher Thomas Becker, auf dem Bauhof und in der Gemeindeverwaltung, und legte los. Mit Trennschleifern rückte er prächtigen Findlingen zu Leibe, um ihnen die Namen der großen Planeten unseres Sonnensystems einzukerben. Und er schrieb die Texte für Infotafeln, deren Herstellung auf Gemeindekosten ging. Sodann wurde der Sonnen-Findling in Groß Kreutz postiert und recht maßstabsgerecht folgten entlang des Weges nach Deetz Merkur, Venus, Erde – bis hin zu Neptun. Pluto war als Schlussstein für Deetz auserkoren. So kann entlang des Sonnensystemweges, der zudem mit einigen Bänken und einem Insektenhotel bestückt ist, nun jedermann vielerorts verweilen und etwas über unsere Planeten erfahren. Haak hofft auf viele Wanderer und Begeisterung, Becker auf Folgeinvestitionen: "Schön wäre, wenn dieser Weg asphaltiert und als Fahrradverbindungsweg zum Havelradweg ausgebaut wird."