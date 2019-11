Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Bei Christian Martini haben sie noch nicht geklingelt. Etwas in Aufruhr ist der Schöneicher dennoch. Aus Gesprächen und einer Whatsapp-Gruppe hat er erfahren, dass angebliche Rauchmelder-Kontrolleure in Schöneiche unterwegs sind, angeblich Feuerwehrleute. "Die wollten nichts Gutes", mutmaßt er. "Und die sind bestimmt auch keine Feuerwehrleute."

Das hat ihm Schöneiches Feuerwehrchef Sven Majewski inzwischen bestätigt. Diverse Anrufe in dieser Frage hätten ihn erreicht, berichtet er und stellt klar: "Wir gehen nicht von Haus zu Haus." Es gäbe solche Kontrollen durch die Feuerwehr nicht, auch keine Brandschutzkontrollen. Einmal davon abgesehen, dass diese für seine ehrenamtlichen Mitstreiter eine zusätzliche Belastung wären – auf Wunsch kommen sie durchaus ins Haus, wie der Feuerwehrchef sagt. Vor allem in Mietshäusern werden er und seine Leute hin und wieder gebeten, nachzusehen, ob brandschutztechnisch alles in Ordnung ist. Alle zwei bis drei Monate erreichen ihn derlei Bitten. "Dann fahren wir hin." Da gehe es dann nicht nur um Rauchmelder, sondern auch um andere technische Anliegen und ihre Sicherheit wie die von Wasserwarnern, die vor den Folgen von Rohrbrüchen schützen sollen.

Guter Ruf wird missbraucht

Was nun die vorgeblichen Rauchmelder-Kontrolleure angeht, warnt Majewski eindringlich davor, sie hereinzulassen. Ganz davon abgesehen, dass er und seine Leute mit angeblicher Kontrollabsicht ohnehin nicht Klinkenputzen gehen: "Wer sich als Feuerwehr vorstellt, kann sich auch als Feuerwehr ausweisen. Majewski ärgert sich ein bisschen darüber, dass da jemand den guten Ruf der Feuerwehr missbraucht, um Geschäfte zu machen oder Straftaten zu begehen. Und er versteht nicht so recht, dass allen Warnungen zum Trotz immer wieder Menschen auf diese Masche hereinfallen.

Da kann Till-Justus Hille von der Pressestelle des Polizeipräsidiums etwas erklären. Älteren Menschen sei einerseits oft gar nicht bewusst, das jemand ihnen Böses wollen könnte, sagt er. Andererseits gebe es Kriminelle, die ohne Skrupel auch alte Leute zu Opfern machen. Der Polizeikommissar berichtet von einem Fall aus seiner Arbeit: Da haben zwei Frauen einer älteren Dame nach dem Einkauf angeboten, ihr die Taschen in die Wohnung zu tragen. Trotz dankender Ablehnung hätten die Unbekannten die Taschen genommen. Als die Frau etwas Geld aus der Wohnung holen wollte, um sich erkenntlich zu zeigen, standen die beiden schon im Flur.

Rat: Ausweis verlangen

Ältere Menschen seien oft nicht mehr so wehrhaft, sagt der Polizeisprecher. Ebenso wie Majewski rät auch er in jedem Fall zur Skepsis, wenn jemand Unbekanntes klingelt. Anzeigen von Besuchen der angeblichen Kontrolleure im Raum Schöneiche lägen nicht vor. Hille vermutet aber, dass es sich "um die immer gleiche Betrugsmasche" handelt. Es gehe darum. unter einem Vorwand in Wohnungen zu gelangen, etwa, um den Bewohner in eine Vertragsfalle zu locken oder einen Trickdiebstahl zu begehen. Der Sprecher empfiehlt auf jeden Fall, sich den Ausweis des Gegenübers zeigen zu lassen. Und sich den darauf stehenden Namen zu merken, dass die Polizei bei etwaigen Ermittlungen einen Anhaltspunkt hat.