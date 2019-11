Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Um bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen, gibt es die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Am Dienstag trafen sich dafür die Grundschule am Botanischen Garten, die Huttenschule und die Sportschule auf dem Gelände der Oderlandapotheke.

Deren Leiterin, Beate Mika, freute sich über 200 Weihnachtsgeschenke, die von den Kindern und Jugendlichen in Schuhkartons verpackt wurden und am Freitag auf ihre Reise zu Kindern in 150 Ländern geschickt werden. Die meisten Päckchen aus Deutschland gehen wohl nach Osteuropa.