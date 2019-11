Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Eine Balkontür haben Einbrecher am Mittwochabend in der Hennigsdorfer Voltastraße aufgebrochen, um in eine Wohnung einzudringen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 17 und 18 Uhr. Die Täter stahlen aus der Wohnung unter anderem einen Laptop, ein Handy und eine Uhr. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Der Schaden wurde zunächst auf etwa 3 700 Euro geschätzt.