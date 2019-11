Wilfried Hohmann

Müllrose Die Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben dem Verbandsliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Friedland den ersten Punktverlust beigebracht. Beide trennten sich 24:24 (10:10). Es war ein spannendes Derby bis in die Schlussminute. Mit dem Remis behaupteten die Gäste ihre alleinige Tabellenführung und die HSG verbesserte sich auf Rang 3 in der Süd-Staffel.

Beiden Vertretungen war anzumerken, dass sie diese Partie für sich entscheiden wollten. Entsprechend energisch, zugleich aber auch weitestgehend fair, gingen beide Mannschaften vor allem in der Abwehr zur Sache. Den besseren Start in dieses Spiel hatten zunächst die Gastgeberinnen. Diese konterten die 1:0-Führung der Gäste mit drei Treffern von Lysianne Kersten, Nora Reinhardt und Caroline Hallert. Diesen Vorsprung bauten die HSG-Frauen bis zur 9. Minute auf drei Tore zum 5:2 aus. Doch die selbstbewusst agierenden Friedländerinnen ließen sich so einfach nicht abschütteln, sondern verkürzten bis zur 16. Minute auf 4:5 und glichen in der 23. Minute zum 7:7 aus. Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel völlig ausgeglichen. Die Müllroserinnen legten ein Tor vor und die Gäste glichen aus. So ging es bis zum Halbzeitstand von 10:10.

Den etwas besseren Start in die zweite Halbzeit hatten die Gäste. Diese konnten in der 34. Spielminute zum zweiten Mal in dieser Partie mit 12:11 in Führung gehen. Das sollte dann aber auch die letzte Führung des Tabellenersten in diesem Spiel sein. Danach folgte die spielerisch beste Phase der Schlaubetalerinnen. Sie konterten die Gästeführung mit drei Treffern in Folge zum 14:12 in der 35. Minute. Anika Weber und Hallert warfen anschließend die erste Drei-Tore-Führung zum 16:13 in der 39. Minute heraus. Vier Minuten später konnte Lea-Sue Panzer gar auf vier Tore zum 19:15 erhöhen. In dieser Phase spielten die Schlaubetalerinnen sehr sicher und waren von allen Angriffspositionen torgefährlich.

Dieser guten Phase folgte dann aber eine schwächere des HSG- Teams. Durch Abspiel- und technische Fehler oder nicht mehr so platzierte Torwürfe brachte man die Friedländer wieder ins Spiel. Der SSV nutzte diese Schwächephase der HSG, um mit vier Treffern in Folge in der 49. Minute zum 19:19 auszugleichen.

Beide Teams wollen den Sieg

In den letzten zehn Spielminuten gab es Hochspannung für Anhänger und Spieler. Beide Teams wollten unbedingt den Sieg, taten sich beim Tore werfen jedoch auf beiden Seiten schwer. Zunächst waren die Gastgeberinnen durch drei Treffer von Sina-Sophie Schübler, Weber und Reinhardt zum 22:20, bei einem Gegentor, im Vorteil. Doch die Gäste hielten wiederum dagegen und erzielten in der 56. Minute den erneuten Ausgleich zum 22:22. Das veranlasste HSG-Trainer Tobias Hallert vier Minuten vor dem Ende zum Team-Time-Out. Und das mit Erfolg, denn Reinhardt gelang das 23:22 und nach dem Ausgleich durch Lea-Sue Panzer die Führung zum 24:23 in der 58. Minute. Praktisch im Gegenzug glich Marylin Mochow zum 24:24 aus. Bis 29 Sekunden vor dem Ende gelang keiner Mannschaft mehr ein Treffer und SSV-Coach Bernd Klinkisch nahm vor dem letzten Angriff seiner Mannschaft die Auszeit in diesem Spiel. Nachdem die Friedländerinnen diese nicht zum Treffer nutzen konnten, trennte man sich 24:24.

HSG-Trainer Tobias Hallert: "Dieses Remis war am Ende auch gerecht. Meine Mädels haben zwar fast das gesamte Spiel geführt, konnten sich aber letztlich nicht entscheidend absetzen, weil wir in der Endphase den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht haben. Dennoch bin ich mit der Leistung sehr zufrieden"

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Marie-Luise Otto 3, Sina-Sophie Schübler 2, Caroline Hallert 3, Viktoria Lampe, Lea Sue Panzer 2, Lysianne Kersten 2/1, Jasmin Henkelmann 2, Sarah Regen, Jenny Hale, Nora Reinhardt 10/5, Anika Weber 3

Siebenmeter: HSG 6/6, SSV 5/4 – Zeitstrafen: HSG 1, SSV 3