Trainer mit Länderspiel-Erfahrung

Nicos Kulitzscher spielte in seiner Jugend in Bernau, mit diesem Team wurde er mehrfach Bezirksmeister. In der Nachwendezeit holte er mit dem Team mehrfach den Landesmeistertitel. Kulitzscher spielte unter anderem in der Brandenburg-Auswahl, mit der er ebenfalls Nordostdeutscher Meister wurde. Mit 19 Jahren wurde er vom 1. SV Eberswalde abgeworben, für den er in der Ostsee-Spree-Liga und der Brandenburgliga zwischen den Pfosten stand. Während eines Auslandsjahres in Zypern spielte er dort in der ersten Liga und sammelte Länderspielerfahrung gegen Mazedonien, wo er mit den bekannten Lazarov-Brüdern Kiril und Filip auf dem Parkett stand. Beim SV Berolina Lychen ließ er seine aktive Karriere ausklingen, traf dort wieder auf Ronny Lutter.

Ronny Lutter fing mit sechs Jahren bei den Bernauer Bären mit Handball an . Später schaffte er es in die Landesauswahl. Da er nach der Lehre beruflich in ganz Deutschland unterwegs war, spielte Lutter in verschiedenen Vereinen im Süden Deutschlands bis zur Oberliga. Zurück in Bernau, spielte er in der Verbandsliga und arbeitete als Intermistrainer. Zwischendurch ließ sich Lutter zum Schiedsrichter ausbilden, spielte dann noch einmal beim 1. SV Eberswalde, bevor er ebenso wie Nicos Kulitzscher in Lychen seine Karriere beendete.