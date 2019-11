Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Weg zur Schule wird für Schulkinder in der dunklen Jahreszeit noch einmal um einiges gefährlicher. Das Tragen von heller Kleidung und Reflektoren an Jacke und Rucksack ist deshalb umso wichtiger. Das weiß auch Oberbürgermeister Steffen Scheller, der im Rahmen der Aktion "Sicher zur Schule" deshalb gemeinsam mit Schulleiterin Elgin Belz in dieser Woche Reflektorbänder an die 65 Erstklässler der Luckenberger Schule verteilte. In den kommenden Tagen werden zudem 638 Reflektorbänder im Stadtdesign an alle Schulanfänger der Stadt verschickt. Anlegen lassen sich die Reflektorbänder dabei ganz einfach: ein Schwung des Bandes an den Arm oder ums Bein genügt und schon sitzt es fest – das wussten die Schüler, wie sie dem Oberbürgermeister zeigten, aber längst.