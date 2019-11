Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Schwere Baumaschinen haben dicke Furchen in den Matsch gefahren. Überall klopft, sägt und bohrt es. Nur im Herzstück des neuen Wohngebietes "An der Pauline" der Neuruppiner Wohnungsbaugenossenschaft herrscht noch Ruhe. Am alten Bahnhofsgebäude, das dem Areal seinen Namen gibt, wuchert das Unkraut nahezu ungehindert. Ein provisorisches Schild weist darauf hin, dass die Bauarbeiter von nebenan den ehemaligen Paulinenauer Bahnhof als Aufenthaltsraum nutzen. Geht es nach der WBG, soll das Haus aber eines der Zentren des Gebietes werden.

Laut Heiko Weißenfels, dem Betreuer des Projektes bei der WBG, sucht die Genossenschaft nach einem Gastronomen, der sich im alten Bahnhofsgebäude verwirklichen möchte. Einen Interessenten hat es bereits gegeben, doch er ist nun abgesprungen. An der Idee eines Restaurants vor Ort möchte die WBG aber auf jeden Fall festhalten. Schließlich handle es sich beim Bahnhof um ein wichtiges Bauwerk, das mit Leben gefüllt werden soll, so Weißenfels. Das Haus sei der erste Bahnhof Neuruppins gewesen und habe die Adresse "An der Pauline 1". "Da wollen wir ihn natürlich auf jeden Fall erhalten."

Bis ein Restaurant einziehen kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Ein Restaurator soll sich das denkmalgeschützte Haus erst genau anschauen. "Mal schauen, was er findet", so Heiko Weißenfels. Anfang kommenden Jahres wird der Fachmann seine Arbeit aufnehmen. "Ende 2020 könnte dann vielleicht eine Baugenehmigung vorliegen, und dann wird 2021 eventuell gebaut."

Ideen einbringen

Doch für die WBG ergibt es Sinn, schon jetzt nach einem Betreiber des Restaurants zu suchen. Dieser kann sich bei der Entwicklung des Hauses einbringen. "Sonst gestalten wir das Ganze auch selbst", sagt Weißenfels. "Aber wir sind keine Gastronomen."

Doch die Genossenschaft hat auch Vorstellungen, wie genau das Angebot des Lokals aussehen soll. "Es soll ins Wohngebiet und zum dazugehörigen Verein ,Wohnen – Mensch – Natur’ passen", so Weißenfels. Die angebotenen Speisen sollten also nach Möglichkeit nachhaltig sein und aus der Region stammen. "Aber wir sind offen für jegliche Ideen. Vielleicht hat ja jemand noch einen besseren Einfall. Wir geben nur den Rahmen vor."

Das Gebiet wächst

Während die WBG also noch nach einem Konzept für den alten Bahnhof sucht, entwickelt sich das Wohngebiet drumherum ganz nach den Wünschen der Genossenschaft. Das zweite Wohnhaus ist laut Heiko Weißenfels fast fertiggestellt. Die Bewohner können schon vor Weihnachten einziehen. Die Mietverträge laufen dann ab dem 1. Januar. Gleich nebenan entsteht zur Zeit ein drittes Wohnhaus, das sich aber noch im Rohbau befindet. Dieser soll bis Januar fertig sein. Weißenfels rechnet damit, dass die Wohnungen im September 2020 bezogen werden können. Insgesamt werden rund 150 Menschen "An der Pauline" ein neues Zuhause finden. Dazu kommen eine Kita und das Vereinshaus von "Wohnen – Mensch – Natur".