Manuela Bohm

Havelland/Köln (MOZ) Heinrich Böll - mindestens alle zwei Jahre wabert der Name des großen deutschen Autoren durch die Medienlandschaft, wenn die Stadt Köln ihren mit 30.000 Euro dotierten Literaturpreis vergibt. Kürzlich konnte die im Havelland lebende Autorin Juli Zeh den Heinrich-Böll-Preis 2019 entgegennehmen.

Heinrich Böll, im Jahr 1917 in Köln geboren, startete nach dem Zweiten Weltkrieg mit ersten Veröffentlichungen. Nach 1950 erlangte er zunehmend Bekanntheit. Böll befasste sich mit Gegenwartsproblemen der Bundesrepublik, schrieb zahlreiche Essays und erhielt Preise für seine Werke - auch den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Dichtung und Sprache. 1971 erschien sein Roman "Gruppenbild mit Dame", der ihm im Jahr darauf den Literaturnobelpreis einbrachte.

Mit einem Artikel über die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof griff er die Berichterstattung der Springer-Presse an. Fortan galt er als Sympathisant und sah sich der Verunglimpfung seiner Person in der Presse ausgesetzt. In "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" wurde dies thematisiert - es ist Bölls meist verkauftes Buch. 1982 wurde der Kölner zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt - ihr Literaturpreis wurde nach seinem Tod (1985) als Heinrich-Böll-Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der deutschsprachigen Literatur vergeben. 1990 hatte diesen Günter de Bruyn erhalten, der in der Nachkriegszeit als Lehrer in Garlitz tätig war.