Zehlendorf In der Wensickendorfer Straße in Zehlendorf wurde die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut. Das Wartehäuschen könne aber erst im Dezember geliefert werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Ab Montag werde dann die Bushaltestelle in der Grabowseestraße in Friedrichsthal barrierefrei umgestaltet. Während der zweiwöchigen Bauphase sei der unbefestigte Parkplatz an der Ecke Friedrichsthaler Chaussee voll und die Straße halbseitig gesperrt. Zudem würden die Glascontainer für den Zeitraum der Baustelle umgesetzt.

Der bisherige Bushalt der Linie 804 in der Friedrichsthaler Chaussee wird nach Fertigstellung der neuen Bushaltestelle in die Grabowseestraße verlegt.