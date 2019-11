BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Zeugen aus Klein Kreutz trauten am Mittwochmorgen ihren Augen kaum: ein Pony galoppierte auf der L 91 in Richtung Brandenburg. Eine Autofahrerin informierte daraufhin die Polizei, die den Eigentümer des Tiers ausfindig machen konnte. Er fing das Pony und brachte es in seinen Stall zurück. Durch den tierischen Ausflug kam kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden.