René Wernitz

Berlin/Havelland (MOZ) Der Bundestag hat die fast vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags beschlossen, wie der CDU-Abgeordnete Sebastian Steineke informiert. Durch die Neuregelung würden etwa 90 Prozent der bisherigen Solidaritätszuschlagszahler ab 2021 um insgesamt rund zehn Milliarden Euro entlastet.

"Das kommt insbesondere den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern mit mittlerem Einkommen zugute," so Steineke. Eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Jahresbruttoeinkommen von rund 151.000 Euro zahle ab 2021 gar keinen Solidaritätszuschlag mehr. Liegt das Jahresbruttoeinkommen zwischen ca. 151.000 Euro und 221.000 Euro, falle der Soli durch eine sogenannte Milderungszone teilweise weg. Erst ab einer Grenze von ca. 221.000 Euro brutto müsse er für eine Übergangszeit weiter in bisheriger Höhe gezahlt werden. Für Alleinstehende liege die Grenze für die vollständige Abschaffung bei einem Bruttoeinkommen von rund 73.000 Euro und für die teilweise Abschaffung zwischen 73.000 Euro und 109.000 Euro. Erst ab rund 109.000 Euro brutto müsse übergangsweise noch ganz gezahlt werden.

"Wir wollen den Soli aber weiterhin ganz abschaffen," so Steineke. In dem Gesetz sei festgehalten, dass der Soli "in einem ersten Schritt zu Gunsten niedriger und mittlerer Einkommen zurückgeführt" und später vollständig abgebaut wird. Ab 2021 sollen rund 33 Millionen steuerpflichtige Bürger vollständig vom Solidaritätszuschlag befreit werden. Weitere rund 2,5 Millionen Steuerpflichtige müssten durch die Milderungszone ebenfalls weniger Steuern zahlen.

Ursprünglich gab es einen "Fonds Deutsche Einheit", den der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und die Regierungschefs der alten Bundesländer im Mai 1990 beschlossen hatten. Er trat am 25. Juni 1990 in Kraft - also ein Tag vor Beginn der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit dem Osten. Der Fonds hatte zum Start ein Gesamtvolumen von 115 Milliarden DM.

Auf www.bundesregierung.de ist zum Thema eine Darstellung zu finden. Demnach stammten 20 Milliarden DM vom Bund, die sich aus Einsparungen speisten, der Rest wurde durch Kredite aufgebracht. Durch spätere Aufstockungen wuchs das Finanzpaket auf 160 Milliarden DM. Der Fonds war auf vier Jahre ausgelegt. Ab 1995 galt der Solidarpakt I.

Bis 2004 flossen rund 106 Milliarden Euro in den Osten Deutschlands. Näheres dazu wird auf www.beauftragter-neue-laender.de erläutert. Der Solidarpakt II, der zum Ende des Jahres 2019 ausläuft, beinhaltet insgesamt 157 Milliarden Euro für die neuen Länder und Berlin. Die Ausgaben refinanzierte der Bund auch durch den Solidaritätszuschlag, der seit 1991 - mit einer Unterbrechung - im Westen wie im Osten bei Steuerzahlern erhoben wird.

Er stellt eine Ergänzungsabgabe dar und beträgt gegenwärtig 5,5 Prozent der Einkommen- bzw. Körperschaftssteuer. Der Bund der Steuerzahler stellt den 157 Milliarden Euro aus dem Solidarpakt II gleichzeitige Bundeseinnahmen von 216 Milliarden Euro durch den Soli genannten Solidaritätszuschlag gegenüber. Auch der Bund der Steuerzahler plädierte für die Abschaffung des Zuschlags, wenn der Pakt ausläuft.