Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Märchen kennen die Viertklässler der Georg-Klingenberg-Schule schon ziemlich viele. Auch das Märchen vom "Rapunzel" ist den meisten bekannt. Eine ganz andere Version des Grimmschen Märchens haben ihnen jedoch 15 Schüler des Europäischen Bildungswerks für Beruf und Sozialwesen beigebracht. Am Mittwoch präsentierten sie im Rahmen der 30. Berlin-Brandenburgischen-Märchentage mit einem Puppentheater in der Fouqué-Bibliothek die von ihnen erarbeitete Version des Volksmärchens, die an das diesjährige Motto "30 Jahre Mauerfall - die Welt kommt nach Berlin" angelehnt ist.

Im Mittelpunkt der selbstgeschriebenen Geschichte steht dabei der junge Alexander, der vor 30 Jahren von seiner Mutter gegen einen Ring eingetauscht wird – allerdings bei einer bösen Zauberin, die den jungen Alexander, der den wohl längsten und dicksten Bart von Berlin hat, mit einem Zauber belegt: immer wenn Alexander das Lied "Kling Klang" hört, muss er tanzen. Manchmal tage- oder wochenlang. Da Alexander nicht flieht, kommt sie auf die Idee, den Burschen in den Fernsehturm zu sperren. Dort soll er jeden Tag ein Lied komponieren, jeden zweiten Tag kommt die Zauberin ihn mit etwas Essen besuchen. Und so wird das einsame Leben für Alexander schnell Alltag – bis Charlotte, eine junge Frau, ständig die von Alexander gespielten schönen Melodien am Alexanderplatz hört. Sie will wissen, wo die schöne Musik herkommt und kommt mit der Hilfe eines Igels hinter das Geheimnis der bösen Zauberin. Mit seiner Hilfe gelingt es schließlich auch, Alexander und Chralotte mit einem Sprung vom Fernsehturm zu befreien – gerettet werden sie aber nur durch die Hilfe der Kinder, die schnell einen Lkw und ein Kissen vor die Bühne schoben, dass die Puppen weich landen konnten.

"Es war eine ganz tolle Geschichte. Es war toll, wie wir als Publikum mit einbezogen wurden", sind sich die Schülerinnen Josi Lange und Lilly Schuder nach der Aufführung einig.

Zufrieden mit der Aufführung sind indes auch die Puppenspieler hinter der Bühne: alles lief reibungslos, die Mühen der vergangenen acht Wochen haben sich gelohnt. Denn neben dem Schreiben des Stücks haben die sie auch viele Stunden Arbeit in das Basteln der Puppen und Kulisse gesteckt. "Die Puppen sind aus Plüschsocken, Stoffresten oder schon bestehenden Kostümen in Handarbeit gefertigt", erklärt Nancy Niederhausen. Sie hat gemeinsam mit einigen Mitschülern dann im zweite Teil der Aufführung dann ihren großen Auftritt: als Schauspiel zeigten sie "Die zertanzten Schuhe" – natürlich ebenfalls als ganz eigene Version.