Kloster Lehnin Die Gemeinde Kloster Lehnin hat für die Damsdorfer Kita "Kinderland" und die Reckahner Kita "Sonnenschein" Spielgeräte im Wert von rund 26.000 Euro angeschafft. Bürgermeister Uwe Brückner weihte sie gestern mit den Kindern der Einrichtungen ein.

Platz gefunden haben in der Kita "Kinderland" zwei Spieltürme aus Robinie, verbunden durch eine Brücke. Dazu können die Kinder an Kletternetz, Baumstamm-Aufstieg, Rutsche und auf dem ausgetauschten Spielplatz-Sand toben. Über einen Turm und eine Rutsche dürfen sich aber auch die Kinder der Kita "Sonnenschein" freuen.

Die Wahl für den Baustoff fiel laut Martin Bertz vom Lehniner Baubetriebshof auf Robinie, weil sie im Boden nicht verfault und lange haltbar ist. "Die Gemeinde setzt auf natürliche nachwachsende Rohstoffe, die langlebig sind", so Bertz.

"Unsere 39 Kinder und auch wir Erzieher sind glücklich und stolz auf diese neue Anschaffung", freut sich Reckahns Kitaleiterin Ute Menzel, die ein Kuchenbuffet zur Einweihung organisiert hatte. Und auch Reckahns Ortsbürgermeister Klaus Perle gab an, die Kinder hätten sichtlich Spaß am neuen Spielgerät. Nun müsse jedoch ein öffentlicher Abenteuerplatz folgen.

Die Damsdorfer Kitaleiterin Marina Gaidecka ergänzt zudem, das neue Spielgerät passe gut ins Konzept der Bewegungskita: "Neben dem sportlichen Spielen lernen die Kinder hier auch Hindernisse zusammen zu überwinden und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Der Holzbau passt sich zudem gut in unser parkähnliches Außengelände ein. Die Kinder fragen schon seit Tagen, wann sie endlich darauf spielen können, die Freude darüber war heute natürlich sehr groß."

Bürgermeister Uwe Brückner gab abschließend an, die Gemeinde wolle in den kommenden Jahren verstärkt Spielplätze erneuern oder neu anlegen. Er hoffe nun, dass die Gemeindevertretung die erforderlichen Mittel im Haushalt freigibt. "Investitionen in Kitas sind Mosaiksteine für unser familienfreundliches Gesamtpaket. Kloster Lehnin ist eine Gemeinde, in der viele junge Familien leben und auch noch neue durch Häuserbau zuziehen", so Brückner, der allen Kindern viel Spaß auf ihren neuen Tummelplätzen wünscht.