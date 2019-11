dpa

Schwerin (dpa) Der Verlust eines Kindes in der DDR ist für viele Betroffene bis heute eine offene Wunde. Dies wurde bei der Fachtagung "Zwischen Zweifel und Akzeptanz. Kindstode, Kindesentzug und Adoptionen in der DDR - Der Umgang mit dem Unfassbaren" am Donnerstag in Schwerin deutlich.

Manche Betroffene glauben, dass ihr Kind nicht, wie ihnen damals gesagt wurde, gestorben ist, sondern möglicherweise regimetreuen Genossen zur Adoption gegeben wurde.

So berichtete Brigitte Riebe am Rande der Veranstaltung von ihrem Sohn Nico, der 1983 im Alter von einem Jahr und vier Monaten im Krankenhaus in Güstrow starb, wie ihr gesagt wurde. Am Abend sei er noch munter gewesen, am nächsten Morgen angeblich tot. Sie habe ihn nicht noch einmal sehen dürfen. Im Jahr 2014 habe sie sein Grab öffnen lassen. Darin seien Katzenknochen gewesen, sagte Riebe unter Berufung auf den Untersuchungsbericht der Rechtsmedizin.

Die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher, sagte, bei ihrer Behörde hätten sich bislang rund 100 Familien gemeldet, die den Verlust eines Kindes zu DDR-Zeit zu beklagen haben. In allen Verdachtsfällen, in denen ihre Behörde bislang recherchiert habe, habe jedoch kein Fall von Wegnahme eines Kindes belegt werden können. Bei Geburten im Krankenhaus habe es auch zu viele Beteiligte gegeben, als dass ein solches Verbrechen nicht bemerkt worden wäre, sagte sie.

Eine Ursache für Zweifel am Tod eines Kindes könnte sein, dass in vielen Fällen den Eltern nicht gestattet wurde, ihr totes Kind noch einmal zu sehen und von ihm Abschied zu nehmen. Karin Dubbe-Heitmann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim erzählte ihren Fall: Ihr Sohn sei 1983 in der 31. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Sie habe gesehen, wie er in einem Schieber aus dem Kreißsaal getragen worden sei. Ihr sei das Baby nicht gezeigt worden. In der Folge seien ihr einige Papiere zur Unterschrift vorgelegt worden.

Die Zweifel, dass ihr Kind womöglich noch lebe, seien über die Jahre immer größer geworden. Schließlich habe sie sich an die Landesbeauftragte gewandt. Diese habe den Obduktionsbericht in den Akten gefunden, so dass sie als Mutter nach 35 Jahren endlich Gewissheit bekommen habe: Ihr Sohn habe so schwere Erkrankungen gehabt, dass er nicht überleben konnte. Dubbe-Heitmann sagte: "Ich kann jeder Familie, die so etwas mitgemacht hat, nur raten: Geht hin und holt euch Hilfe. Es ist wirklich ratsam, um damit abschließen zu können."