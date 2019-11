Conradin Walenciak

Oranienburg (MOZ) Eine Atmosphäre wie auf dem Hamburger Fischmarkt herrscht in den kommenden Tagen auf dem Schlossplatz in Oranienburg.

Seit Donnerstagvormittag bieten hier Deutschlands lauteste Marktschreier ihre Waren an. Unter anderem mit dabei sind Wurst-Achim, Nudel-Anne und Knabber-Paul, der allerlei Schokolade und Kekse mitgebracht hat. Zudem gibt es ein buntes Angebot an Fisch- und Käsewaren, Blumen und Pflanzen.

Verkauft wird noch am Freitag und am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr.