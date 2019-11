Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) "Effi Briest" in einfacher Sprache – dieses Werk wird heute um 14 Uhr im Café des Mehrgenerationenhauses, Otto-Grotewohl-Straße 1a, in Neuruppin der stellvertretende Landrat Werner Nüse vorstellen. Mit dieser Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen beteiligt sich das Grundbildungszentrum am 16. Vorlesetag.

"Ob kleine oder große Vorlesemomente – für alle Beteiligten ist der Vorlesetag ein ganz besonderes Erlebnis." Iris Spad, Leiterin des Zentrums, möchte Erwachsene, die Angst vor Büchern haben, gewinnen. Passend zum Fontane-Jahr sei deshalb "Effi Briest" ausgewählt worden, das in kurzen Sätzen erzählt und mögliche Fremdworte erklärt werden. Die Nachfrage nach derartigen Büchern stiege stetig, berichtet sie. Laut der aktuellen Leo-Studie von 2018 hat jeder achte Mensch zwischen 16 und 64 Jahren massive Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wären das rund 8 000 Betroffene. "Unser Ziel ist es, in der Gesellschaft Aufmerksamkeit für die Belange funktionaler Alphabeten zu erzeugen", so die Leiterin des Grundbildungszentrum, das an drei Standorten im Landkreis und an der Justizvollzugsanstalt in Wulkow mit aktuell sieben Kursleitern Lernende betreut.

Insgesamt kamen seit der Gründung des Zentrums 2017 etwa 120 Lernwillige. "Einige bleiben zwei Jahre, andere kommen nur zum Schnuppern." Die Hemmschwelle sei sehr hoch, weiß auch Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Deshalb sei es wichtig, dass Freunde, Bekannte oder auch Firmen Betroffenen Mut machen, sich diesem Problem zu stellen und sie zu fördern. "Diese Menschen brauchen Vertrauen, dass sie nicht aus dem Alltag ausgestoßen werden", so der Landrat. "Viele denken, sie seien die einzigen", ergänzt Spad.

Schon die Fahrt zum Grundbildungszentrum an der Alt Ruppiner Allee 39 gestalte sich für viele schwierig, erklärt sie. "Flyer sind keine wirkliche Hilfe. Das Angebot muss verbildlicht werden, sonst kommt es nicht an." Deshalb ist sie froh, dass im August die Förderrichtlinie geändert wurde und so nun mehr Geld von Land und Landkreis zur Verfügung steht, mit dem weitere Standorte der Grundbildungszentrums in Rheinsberg und Fehrbellin finanziert werden können. Derzeit ist Iris Spad auf der Suche nach passenden Räumen und Kursleitern.

Ab Januar beginnen wieder Grundbildungskurse, in denen das Lesen und Schreiben trainiert sowie das Rechnen geübt wird. Sogar erste Schritte am Computer und das Arbeiten im Internet werden erklärt. Auch eine Zusammenarbeit mit Betrieben wird angestrebt, um arbeitsplatzgestützte Grundbildung anzubieten.