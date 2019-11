Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wollen die Gegner der 380-kV-Freileitung, die über Birkenwerder gebaut werden soll, ziehen. Zunächst streben sie aber eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an. Eingereicht wird auch eine einstweilige Verfügung, damit nicht mit dem Bau der umstrittenen Leitung begonnen werden kann.

"Die 61 bis 81 Meter hohen Masten verschandeln das Ortsbild auf Jahrzehnte", sagte Peter Kleffmann, Sprecher des Umweltverbandes Birkenwerder-Hohen Neuendorf, am Dienstagabend vor mehr als hundert Besuchern im Rathaus. Zudem werde potenzielles Bauland verhindert. Direkte Anwohner der Leitung haben wegen des Elektrosmogs Angst um ihre Gesundheit und beklagen heute schon einen Wertverlust ihres Grundstücks.

Gesucht werden jetzt noch zwei private Kläger, deren Ansinnen vor dem Bundesverwaltungsgericht mehr Gewicht hätten. Damit die Kläger finanziell unterstützt werden können, hat der Umweltverband eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Die ersten Gelder sind bereits eingetroffen.

Ziel der Kläger ist es nicht, den Bau der Stromleitung generell zu verhindern. Sie schlagen vielmehr vor, das drei Kilometer lange Teilstück, das Birkenwerder überspannt, unterirdisch zu verlegen. Dieser Vorschlag, der durch ein Gutachten renommierter Experten untermauert wurde, ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahren aus technischen Gründen abgelehnt worden. Diese Lösung hätte das Projekt um bis zu zwölf Millionen Euro verteuert.

Die umstrittene 380-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitung führt auf der Trasse der bisherigen 220-Kilovolt-Freileitung von Neuenhagen nach Wustermark. Ziel ist es, durch die neue Stromleitung die Versorgungssicherheit im Großraum Berlins zu verbessern. Die Investitionssumme liegt bei zirka 176 Millionen Euro. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren hatte 2008 begonnen.

