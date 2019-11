Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Möglichst verbessert werden sollte die Kommunikation zwischen dem Tourismusverein Fürstenberger Seenland und der Stadtverwaltung sowie dem Parlament in Fürstenberg. Es gebe da einigen Nachholebedarf, missverständliche Situationen, die daraus erwachsen, und in der Folge Irritationen.

Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates hatten Yvonne Nägel und Tom Schonig vom Vorstand des Tourismusvereins über die Arbeit der Interessengemeinschaft gesprochen – und so manches heiße Eisen aus ihrer Sicht angefasst. Grundsätzlich arbeite man schon des Öfteren aneinander vorbei, so der Befund, den Nägel formulierte. "Wir wissen nichts von dem, was die Stadtverordneten alles diskutieren und verabreden, und oft wissen die auch nichts über die Arbeit unseres Vereins", merkte Yvonne Nägel an. Immerhin habe der Verein etwa 150 Mitglieder, sei also ein wichtiger Faktor im lokalen Miteinander. Austausch und Unterstützung der Vereinsarbeit seien nach Überzeugung der Touristiker aber nicht so, wie es sein sollte.

22 000 Übernachtungen

Etwa bei der Beschilderung der Radwege und einer Radwegekarte. Zu beklagen sei überdies das "Schlechtwetterloch", weil wichtige Einrichtungen wie das Forstmuseum seit Jahren geschlossen sind, aber die Heimatsammlung im Haus am Markt 5 erst mit Verspätung öffnete, erläuterte Nägel.

Apropos Schließungen: Auch die Schleusen-Umbauten wirkten sich auf den Tourismus aus. Was man hautnah zu spüren bekomme. Etwa 17 500 Besucher hatte die Touristinfo allein in diesem Jahr. Im Juli wurden 7 000 touristische Gäste im Seenland gezählt, 22 000 Übernachtungen habe es gegeben – allein bei den registrierten Vermietern. Die "Schwarz-Zahlen" dürften weitaus höher liegen.

Tom Schonig erklärte, im Grunde sei man ja ein Wirtschaftsverein, man lebe von einem guten Tourismus. Aber die Stadt sollte berücksichtigen, dass der Fremdenverkehr ein herausragender Wirtschaftsfaktor in der Region sei. "Wir erfahren aber nichts", beklagte er.

Themen, die für die Touristiker von Bedeutung sind, seien die Entwicklung der Kommune zu einem Erholungsort und das fahrradfreundliche Fürstenberg.

Thomas Burmann (CDU) merkte an, man habe doch eine Mitarbeiterin auch für die Kommunikation eingestellt. Die sei die Ansprechpartnerin. Thomas Hentschel (Allianz für Fürstenberg) merkte an, auf die Gastronomie habe die Kommune keinen Einfluss.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erklärte, die Touristiker des Vereins, die Regio Nord des Mittelzentrums und die Kommune sollten sich an einen Tisch setzen und konkrete Verabredungen treffen.

Der CDU-Stadtverordnete Olaf Bechert begrüßte den Vorstoß des Vereins und plädierte für eine gegenseitige Sensibilisierung. Der Hauptausschuss sollte das Thema regelmäßig behandeln.