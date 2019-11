MOZ

Freienbrink (MOZ) Ein Toyota-Fahrer ist am Mittwoch in Schlangenlinien auf der A 10 gen Süden gefahren. An einer Baustelle bei Freienbrink überfuhr der Mann mit seinem Auto den Fuß einer Warnbake.

Trotz eines defekten Autoreifens stoppte der Mann erst zwei Kilometer weiter am Straßenrand. Die Polizei stellte bei einem Alkoholtest 2,8 Promille fest und entzog dem Fahrer vorläufig den Führerschein.