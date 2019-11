Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Pop-Rapper Kesh beendet seine Tournee am 30. November in seiner Heimatstadt Fürstenwalde: Mit seiner Band und zwei Tänzerinnen der United Dancers wird er im Fürstenwalder Hof auf der Bühne stehen, um ein Benefizkonzert zu geben. "Das Eintrittsgeld geht an Fürstenwalder Schulen", sagt der 27-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Max Meißner heißt.

Warum er das tut? "In Facebook-Gruppen und in öffentlichen Debatten wird viel über Schulen gemeckert. Wir wollen nicht meckern, sondern lieber etwas machen", erklärt der junge Mann. Darum hat er Schulen angeschrieben, für sein Projekt geworben und gefragt, was in den Einrichtungen so gebraucht wird. "Die Gagarinschule hat sich neue Musikinstrumente gewünscht, das Schollgymnasium eine Tischtennisplatte", nennt er Beispiele.

"Toll, wenn jemand etwas für Schulen macht", freut sich Sabine Jentzsch, die Leiterin des Gymnasiums. "Bei uns wird in den Schülerkonferenzen immer auch beraten, was die Jugendlichen gern hätten und Sportgeräte sind häufig dabei", weiß sie. Die Spendenaktion laufe über den Förderverein. An den Namen Max Meißner könne sie sich noch erinnern, sagt Sabine Jentzsch; zum Konzert werde sie aber wahrscheinlich nicht gehen.

"Wir spielen alles eigene Songs, es geht etwa eine Stunde", sagt der Kesh-Frontmann. Höhepunkte der diesjährigen Tournee waren Auftritte bei den Eisbären Berlin, bei Helene-Beach sowie Sputnik-Springbreak-Festival. Einlass für das Konzert im Fürstenwalder Hof ist 18 Uhr. Schüler zahlen 3, Erwachsene 6 Euro.

Im Anschluss, ab etwa 22 Uhr, steigt dort die Elektro-Party mit Tommy Mewes.