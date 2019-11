Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Er gehört zu den beliebtesten Strecken bei Radlern: der Treidelweg. Der Spaß im Sattel wird bislang allerdings ein wenig getrübt durch nicht ausgebaute Abschnitte. Lücken im Asphalt wie auch aufgebrochene Stellen bremsen die Pedalritter hier und da aus. Im kommenden Jahr will die Stadt eine solche Lücke schließen. Im Bereich der Stadtschleuse.

Asphalt oder Betonsteinpflaster, das ist beim Ausbau des Abschnitts zwischen der Straße Am Kanal und dem Treidelweg in Richtung Osten die Frage. Planungsbüro und Stadt favorisieren eigentlich die Variante Betonsteinpflaster, wie bei der Präsentation der Entwürfe jetzt im Bauausschuss deutlich wurde. Und zwar aus technischen wie auch aus Kostengründen.

Barrierefreie Gestaltung

Die Verhältnisse im Bereich der Schleuse bzw. des Vorhafens seien sehr beengt, am Finowkanal habe der Rad-/Gehweg gerade mal noch eine Breite von 1,50 Meter. Zudem gebe es ein recht starkes Gefälle, das derzeit zum Teil durch eine Treppe zu überwinden ist. Künftig jedoch soll diese Passage barrierefrei gestaltet werden, so der Planer. Ein Einbau von Asphalt per Fertiger sei nicht möglich. Weshalb er Betonsteinpflaster vorschlage. Für diese Variante konnten sich etliche Mitglieder des Bauausschusses allerdings nicht erwärmen.

"Ich bin total enttäuscht", bekannte etwa Riccardo Sandow, sachkundiger Einwohner. Er hätte sich eine Planung gewissermaßen aus einen Guss gewünscht. Einen Entwurf, der das gesamte Umfeld, inclusive des früheren Schlachthofs, abbildet. In puncto Materialwahl sprach er sich eindeutig für Asphalt aus. Der bringe die "beste Qualität". Dem schloss sich Julia Kraushaar (SPD/BFE) an. Sie verwies auf den Fahrkomfort für die Radler.

Baudezernentin Anne Fellner schlug als Kompromiss vor, bei der öffentlichen Ausschreibung der Leistung neben der Variante Pflaster als Alternative Asphalt abzufragen. Und die Entscheidung dann vom Preis abhängig zu machen. Beim Pflaster wiederum, so fügte sie hinzu, könne man Steine ohne Fase wählen, sodass eine sehr ebene Spur entsteht.

Prinzipiell sei der Einbau von Asphalt möglich, bestätigte der Planer. "Nur dann halt per Hand, was die Sache erfahrungsgemäß teurer macht." Asphalt, der nicht per Fertiger eingebaut wird, das sei "Murks", befand Andreas Reichling, sachkundiger Bürger, sogleich. Karen Oehler (B90/Grüne) wiederum gab zu bedenken, dass im Fall von Wurzelaufbrüchen in asphaltierten Abschnitten eh Steine für die Reparatur verwendet werden. Dies ließen sich dann auch viel besser austauschen.

Stimmt der Hauptausschuss am 21. November dem Projekt zu, soll Anfang 2020 ausgeschrieben werden. Die Umsetzung sei für April/Mai vorgesehen, bei einer kalkulierten Bauzeit von sechs Wochen. So dass der Abschnitt einigermaßen pünktlich zum Beginn der neuen Saison fertig ist.

Realisierung im Frühjahr

Die aktuellen Kostenschätzungen belaufen sich auf knapp 240 000 Euro. Wobei die Stadt auf eine 80-prozentige Förderung durch das Land hofft. "Das Projekt ist für die Radverkehrsinfrastruktur enorm wichtig", warb Fellner. Die Radler zunächst über die Schleusenstraße und dann runter auf den Treidelweg zu führen, wie von Sebastian Walter (Linke) vorgeschlagen, sei aus ihrer Sicht nicht sinnvoll. Fuß- bzw. Spaziergänger und Radfahrer würden sich auch jetzt den zum Teil sehr engen Weg teilen. "Und das funktioniert."

Der Entwurf sieht ferner das Pflanzen von sieben Bäumen vor, und zwar von Baumhasel. Die Vermessung ist bereits erfolgt. Und auch ein Bodengutachten wurde erstellt.