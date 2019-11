Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es gehört zu den Traditionen des Hennigsdorfer Advents, dass der Kammerchor Leo Wistuba zum Weihnachtskonzert ins Stadtklubhaus (Edisonstraße 1) einlädt. Das diesjährige Konzert findet am Sonntag, 15. Dezember, statt und beginnt um 16 Uhr. Karten zu zehn, ermäßigt acht Euro, gibt es in der Stadtinformation am Rathaus. Außerdem lädt der Chor zu Kirchenkonzerten ein. Hier ist der Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Auftritte: katholische Kirche in Velten am Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr, Vehlefanzer Kirche am 13. Dezember um 16 Uhr, und Martin-Luther-Kirche in Hennigsdorf am Sonntag, 15. Dezember, um 19 Uhr.