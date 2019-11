Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf den ersten Blick liest es sich wie eine gute Nachricht: Die Zahl der überschuldeten Brandenburger ist leicht zurückgegangen. Bei längerem Nachdenken kommt man jedoch zum Schluss, dass es angesichts der seit Jahren niedrigen Kreditzinsen und moderat steigender Löhne und Gehälter eigentlich noch viel weniger Überschuldete geben sollte.

Tatsächlich ist das Risiko, sich zu überschulden, sogar noch gestiegen. Dafür sorgt zum einen die Flut an Werbeangeboten, in denen uns vorgegaukelt wird, dass man sich sofort etwas leisten kann und erst in Zukunft – und dies auch noch bequem – dafür bezahlen muss. Zum anderen wird insbesondere von Versand- und Kredithändlern im Internet und selbst von seriösen Banken kaum noch geprüft, ob man sich Ratenverträge wirklich leisten kann.

Durch solche Praktiken sind besonders Jüngere gefährdet, die noch nicht absehen können, wie der Hase läuft. Deshalb wäre es wichtig, wenn Eltern, Lehrer und Erzieher viel öfter erklären würden, warum man auch mal auf etwas verzichten muss. Freilich ist das einfacher gesagt als getan.