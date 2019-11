Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) "Wir haben keine großen Wertsachen zu Hause und schließen auch immer alles ab", sagt Monika Lindemann. Die Briesenerin war mit ihrem Mann am Donnerstagnachmittag bei der Veranstaltung in der Feuerwehr, zu der Seniorenbeirat und Polizei eingeladen hatten.

Nach einer Auffrischung in Sachen Straßenverkehrsordnung ging es um Einbrecher und Dinge, die sie nicht mögen. Thomas Krause, der Prävention-Fachmann in der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt, räumte gleich mit einigen Vorurteilen auf: "Wir haben alles gut versteckt.", "Bei uns ist nichts zu holen". Der materielle Schaden sei nur die eine Seite, und den ersetzt meist die Versicherung. Das größere Problem für die Opfer sei, nachdem Fremden ihr Wohnung durchwühlt haben sei der Verlust des Sicherheitsgefühls im eigenen Heim.

Die Praxis der Verbrecher beleuchte eine Statistik. Fast 80 Prozent aller Einbrüche in Einfamilienhäusern passieren über Balkon- und Terrassentüren sowie Fenster, nur 18 Prozent über die Haustüren. Hauptarbeitsgerät ist ein 30 Zentimeter langer Schraubenzieher. Haupteinbruchsart ist das Aufhebeln. "Wenn der Schraubenzieher richtig angesetzt wird, bringt das an der Spitze eine Druckkraft von 600 Kilogramm", sagt Krause. Dann zeigt einer einen Film, in dem ein "Testeinbrecher" auf diese Weise Fenster oder Türen in wenigen Sekunden knackt. "Und das macht nur etwa so viel Krach, wie ein vorbeifahrendes Auto. Der Nachbar wird davon nicht geweckt.

Fachmann empfiehlt Austausch

Die benutzen Fenster und Türen waren allerdings älter und nicht einbruchhemmend. "Sie brauchen mindestens die Klasse RC 2", sagt Krause. Das bedeutet bei Fenstern abschließbarer Griff, Verriegelung mit Pilzkopf-Zapfen, einbruchhemmende Dreifachverglasung. Bei jetzigen Neubauten sei das üblich. Er empfiehlt auszutauschen. Oder, weil das sehr teuer wird, wenigstens nachzurüsten mit Querriegeln, Aufschraubsicherungen, Einsteckschlössern mit Profilzylindern.

Ein Zuhörer fragte: "Sie reden immer nur von einbruchhemmend. Gibt´s nichts Besseres?" "Einbruchsicher ist nichts", antwortet Krause. Von den 68 Wohnungseinbrüchen, die die Polizei 2018 im Revier Fürstenwalde registrierte, passierten 26 im ländlichen Raum. Und in etwa der Hälfte aller Fälle gaben die Einbrecher auf. "Wenn sie mehr als drei, vier Minuten brauchen, lassen sie von ihrem Tun ab", weiß Kraus. Und das erreiche man mit einbruchhemmenden Maßnahmen.