Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Kuscheltiere, Engel, bunte Fliegenpilze. Die elf Gräber auf dem Kinderfeld des Hennigsdorfer Waldfriedhofs sind auf besondere Weise geschmückt. Eltern, deren Nachwuchs vor der Geburt oder in sehr jungem Alter gestorben ist, möchten diesen Grabstätten auf ihre Weise einen besonderen Anblick verleihen.

"Das Kindergräberfeld existiert meiner Meinung nach schon, seitdem Ludwig Lesser den Friedhof angelegt hat", erzählt Brita Gärtner, die in der Friedhofsverwaltung arbeitet. Seit 1924 finden hier Beerdigungen statt. Auch für Sternenkinder, die vor oder während der Geburt sterben, können Eltern hier einen Ort für ihre Trauer finden. Bisher aber fehlte dem Feld mit den Kindergräbern eine sensible Gestaltung. Das hat sich vor einigen Tagen geändert.

Wer nun den kleinen Park links neben der Kapelle betritt, schaut vielleicht verwundert auf die Stele aus marmoriertem Sandstein, um deren oberen Teil sich ein Band mit den Worten "Jede Murmel ein Gedanke" zieht. Darauf sitzt eine aus Sandstein gehauene Schnecke, über deren Haus sich eine Murmelbahn windet. Diese kleine Bahn verschwindet in der Stele. Wer eine Murmel auf den Weg schickt, wird wenig später ein leises Klacken hören. Die Murmel ist in einen ins Kunstwerk integrierten Behälter aus Plexiglas gefallen.

"Ich hoffe, dass niemand diesen Ort nutzen muss", sagte Bürgermeister Thomas Günther (SPD), als er am Donnerstag die Gedenkstele vorstellte. "Aber wir haben einen angemessenen Ort geschaffen", fügte er hinzu. Dass es diesen nun gibt, ist vielen zu verdanken. Angestoßen wurde die Idee durch einen Vorschlag für den Bürgerhaushalt 2018. Im Rathaus hielt man den Gedanken, an die Sternenkinder zu erinnern, für so wichtig, dass das Projekt sofort in Angriff genommen wurde.

"Auf den Gedanken, eine Stele mit einer Murmelbahn gestalten zu lassen, sind wir im Rathaus gekommen", erzählt Sigrid Teuber, die dort für die Baumpflege zuständig ist. Auf das Murmelspiel seien sie durch Tootles gekommen, einer Figur aus dem Kinderbuch "Peter Pan". Das Waisenkind sammelt Murmeln, die seine guten Gedanken und Erlebnisse symbolisieren. Solche Gedanken, wünscht sich Teuber, sollen auch über diese ganz besondere Murmelbahn rollen. Die Rathausmitarbeiterin hat zwei dieser kräftig blauen und gut zwei Zentimeter messenden Kullern bei sich. Eltern und ihre sie begleitenden Kinder können solche vor ihrem Besuch in der Friedhofsverwaltung erhalten. "Die Trauernden können mit der über die Murmelbahn rollenden Kugel Gedanken an ihr Kind schicken", erklärt Teuber die Symbolik. "Die Gestaltung hat ein kindlich-spielerisches Element", fügt sie hinzu. Was sie nicht sagt: Kindern, die ihre Eltern zum Friedhof begleiten, kann das Spiel mit den Murmeln die Angst vor diesem besonderen Besuch nehmen, sie von der stillen Trauer der Eltern ablenken.

Der Hohen Neuendorfer Bildhauer Jan Seifert war es, der die im Rathaus entwickelten Vorstellungen in den aus dem Elbsandsteingebirge stammenden Stein schlug. In direkter Nachbarschaft reckt ein Stern, der einen Baum umschließt, seine stählernen Zacken in den Rasen. "Hier haben wir ganz viele Frühlingsblüher gesteckt", weiß Teuber. Die bis ins späte Frühjahr reichende und im Herbst nochmals blühende bunte Pracht soll diesem schweren Ort ein wenig Leichtigkeit verleihen.

Hennigsdorf geht mit dieser Gestaltung einen eigenen Weg. Einen, der zusammenführt, was nicht getrennt werden sollte: die Gräber der Kinder, die auf dieser Welt nie ankamen, mit denen derer, denen viel zu früh das Leben genommen wurde. Es ist noch kein Jahrzehnt her, dass die Sternenkinder – je nach Gewicht und Schwangerschaftsdauer – als Klinikmüll im Abfall landeten. Hennigsdorf ist jetzt dem Beispiel von Städten wie Neuruppin gefolgt und hat für dieses zarte, kurze Leben einen würdigen Ort des Gedenkens geschaffen.