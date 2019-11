zur Impfpflicht in Deutschland

Berlin (NBR) Um die Realität besser beurteilen zu können, hilft es manchmal, sich ihr Gegenteil vorzustellen: Die Masern in Deutschland wären eine grassierende Krankheit, an der jede Woche Menschen sterben, die jeden Monat Patienten hervorbringt, die an einer Langzeitschädigung des Hirns leiden.

Eine Impfung ist möglich, aber der Impfstoff ist knapp und teuer. Würden es die Impfgegner auch in dieser Situation ablehnen, ihre Kinder immunisieren zu lassen, falls sie das Privileg erhielten? Würden sie das mit Studien begründen, die nachweislich erstunken und erlogen sind?

Die Realität in Deutschland ist anders, und das macht es den Impfgegnern deutlich einfacher. Weil nämlich die übergroße Mehrheit der Menschen vor Masern geschützt ist, sinkt das Risiko einer Erkrankung für Ungeimpfte auf ein sehr geringes Maß. Impfgegner profitieren sogar doppelt, denn sie vermeiden zusätzlich die ohnehin äußerst seltenen Nebenwirkungen der Impfung. Wenn der Staat also künftig eine Impfpflicht vorschreibt, tut er das zum Schutz der Allgemeinheit, und er rüffelt Trittbrettfahrer, die es sich auf Kosten der Allgemeinheit zu einfach machen.