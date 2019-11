Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Betrieb des Weihnachtsmarktes Eberswalde für 2020 und folgende Jahre wird in Kürze öffentlich ausgeschrieben. Dies erklärte Kulturdezernent Jan König am Mittwochabend vor dem Fachausschuss auf Anfrage aus dem Gremium. Hintergrund: Der Fünf-Jahres-Vertrag, den die Stadt seinerzeit mit der Agentur von Udo Muszynski geschlossen hat, läuft aus. Der Budenzauber 2019 ist die letzte Ausgabe.

Nach der Veröffentlichung des Textes soll alles ziemlich schnell gehen. Bereits im Februar, so der Dezernent, soll der Auftrag vergeben werden. Um die Vergabeentscheidung vorzubereiten, werde man eine Kommission bilden, in der auch die Händlerschaft der Altstadt vertreten sei. Weitere Details, etwa zur Laufzeit des neuen Vertrages, wurden nicht genannt. Tim Altrichter, der den Kulturbeirat im Ausschuss vertritt, hatte die Verwaltung mit Blick auf das Vertragsende zur Eile gemahnt. Veranstaltungen wie eben große Märkte bräuchten einen entsprechend großen zeitlichen Vorlauf, so sein Appell.

Der Weihnachtsmarkt 2019 wird am 29. November, also vor dem ersten Adventswochenende, eröffnet. Bis zum 8. Dezember dürfen sich die Eberswalder auf dem Marktplatz vor allem wieder auf viel Kultur zwischen den Buden freuen. Die Stadt finanziere zwar den Markt bzw. stelle einen Betrag aus dem Etat zur Verfügung, aber sie profitiere auch, so König, der von einem "großen Imagegewinn" sprach.