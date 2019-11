MOZ

Wandlitz (MOZ) Die Gemeinde Wandlitz verfügt über einen großen Bestand an Bäumen und Gehölzen, was in Zeiten des Klimawandels immer mehr an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig erlebt die Gemeinde ein ständiges Wachstum, was diese Bäume in Gefahr bringt und auch die Frage nach Neupflanzungen in den Raum wirft. Um über diese Themen offen und realistisch zu sprechen, laden der Naturpark Barnim und die Bürgerinitiative Baumschutz der Ehrenamtsagentur Wandlitz zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Alt wie ein Baum möchte ich werden ein. Baum- und Klimaschutz in der Gemeinde Wandlitz" ein. Dabei soll es unter anderem um die Frage gehen, was die Gemeinde Wandlitz tun kann und was jeder einzelne zum Buam- und Klimaschutz beitragen kann. Die Veranstaltung findet am 27. November von 16 bis 17.30 Uhr im Barnim-Panorama Wandlitz statt.

Beispiel Straßenbäume

Bei der Infoveranstaltung sind verschiedene Experten geladen. Im Anschluss an die Vorträge wird es in einer moderierten Diskussionsrunde Zeit für Fragen geben. Professor Jörg Schumacher von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde wird aus dem Bereich der Phytopathologie von Bäumen und speziell zu den praktischen Konsequenzen aus der Forschung zu Trockenstress bei Bäumen sprechen. Andreas Pachali von den Barnimer Baumschulen Biesenthal wird die mehrjährige Anzucht von Gehölzen am Beispiel eines Straßenbaumes zeigen, um die Menschen für die Bedeutung ihrer richtigen Standortwahl und Pflege zu sensibilisieren und auf die Langfristigkeit der Planung in der Baumschule aufmerksam zu machen. Das betrifft auch den Gegensatz zwischen "Gebietsheimischen Gehölzen" und "Klimabäumen", die zu neuen Problemen führt, wenn es um die langfristige Auswahl geeigneter Gehölzarten geht und die Klimaveränderungen im Gegensatz zu den gesetzlichen Grundlagen stehen.

Ebenfalls wird Baumsachverständiger Max Backhoff von der Firma Eichkater aus Eberswalde aus seiner Arbeit berichten und Möglichkeiten aufzeigen, wo aus seiner Sicht die Stellschrauben für ein nachhaltiges Baummanagement liegen. Speziell geht es dabei um Artenschutz, fundierte Baumkontrollen, Qualitätssicherung der Baumpflege, fachlich sinnige Maßnahmen und der Umgang mit Vergabeordnungen an Firmen.

Nachdem die Fachvorträge verschiedene Perspektiven auf den Baum- und Klimaschutz aufgezeigt haben, können dazu von allen Anwesenden Fragen gestellt und konkrete Vorschläge für den Umgang mit dem prägenden Grün der Gemeinde Wandlitz diskutiert werden. Die Diskussionsrunde wird dabei von Karl Jährling und Sylvia Wolff moderiert.