dpa

Berlin (dpa) Im Zuge der Ermittlungen gegen einen Kokain-Lieferservice in Berlin wurde gegen die drei mutmaßlichen Organisatoren Haftbefehl erlassen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Drei weitere Beschuldigte mit geringerer Tatbeteiligung wurden von der Haft verschont. Sie sollen mutmaßlich als Fahrer tätig gewesen sein oder das Kokain gelagert haben.

Die Polizei war am Mittwoch mit einem Großaufgebot gegen mutmaßliche Betreiber eines Lieferdienstes für Kokain in Berlin und Brandenburg vorgegangen. Sechs Verdächtige wurden festgenommen. Ihnen wird gemeinschaftliches bandenmäßiges Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.