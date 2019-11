Michael Heider

Beeskow (MOZ) Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne." So steht es an der Wand von Raum 113 des Rouanet-Gymnasiums geschrieben. Immanuel Kants kategorischer Imperativ scheint an diesem Donnerstag besonders passend. Denn hier tagt die zweiwöchentliche UNESCO AG der Schule. Lehrerin Katja Orth-Buhl versucht gerade die Stand-Schichten für den anstehenden Weihnachtsmarkt zu klären. Seit Jahren schon ist die Schule dort vertreten und verkauft fair gehandelte und produzierte Produkt aus einem Frankfurter Weltladen.

Schule als Impulsgeber

Die Zeit drängt. Die Tafel verrät, dass die AG-Mitglieder noch einiges vorhaben. "Fair-o-Mat auffüllen", steht dort. "Fairer Blog" und "blaue Säcke verteilen". Die Gruppe teilt sich auf. Die Schülerinnen Laura und Maya holen Snacks für den Fair-o-Mat. "Wir versuchen Abwechslung durch die Produkte reinzubringen", meint Zehntklässlerin Laura. Die Schokoladenprodukte etwa seien aus fair gehandeltem Kakao. Der Automat selbst besteht aus recyclebaren Materialien und funktioniert rein mechanisch. Andernorts befüllen die beiden Neuntklässlerinnen Emily und Nele den Fairen Blog digital. Schulen, die als Fairtrade-Schools anerkannt sind, können dort über Projekte und Veranstaltungen informieren. Heute kommt ein Beitrag über den vergangenen Tag der offenen Tür hinzu. Dort wurden ebenfalls fair gehandelte Produkte verkauft.

Seit dem Jahr 2017 darf das Rouanet-Gymnasium den Titel einer Fairtrade-School tragen. In Brandenburg sogar als erste und bisher einzige Schule. Pionierleistung, die ausstrahlt. Auch die Beeskower Stadtverwaltung konnten die Schüler mittlerweile überzeugen, sich um den Status einer Fairtrade-Stadt zu bemühen. Wie bei den Schulen, wird auch dieser vom Verein TransFair vergeben. Bei Bürgermeister Frank Steffen stieß das Anliegen auf offene Ohren. Auch die Stadtverordneten stimmten im Sommer vergangenen Jahres einer entsprechenden Beschlussvorlage zu. Seitdem kümmert sich eine Steuerungsgruppe um das Verfahren.

Ein langsamer Prozess

"Wir haben jetzt vor, das nächste Treffen im Januar zu machen", so Steffen. Dann soll auch der Antrag fertig gemacht werden. Er hofft, dass der Titel dann bis Mitte 2020 verliehen werden kann. Unter anderen sehen die hierfür nötigen Kriterien vor, dass im lokalen Einzelhandel und der Gastronomie faire Produkte im Sortiment vorhanden sind. Auch die Zivilgesellschaft soll eingebunden werden. "Wir haben verschiedene Netzwerkpartner, die mitmachen wollen", gibt Steffen zu verstehen. Die Evangelische Kirche ist darunter, auch der Burgförderverein und selbstverständlich: Das Rouanet-Gymnasium. Interesse von Einzelhändler sei ebenfalls vorhanden.

Wie wichtig die gesamt-gesellschaftliche Zusammenarbeit beim Thema Fair Trade ist, das weiß Claudia Ibisch zu berichten. Sie zeigt sich in der Fairtrade-Stadt Eberswalde für die dortige Steuerungsgruppe verantwortlich. "Es ist ein Anfang, den eine Stadt macht", findet sie. Doch auch nach verliehenem Titel Bedarf es stetiger Aktionen, um das Bewusstsein der Bevölkerung für fairen Handel zu schärfen. Beeskow sieht sie auf einem guten Weg. "Ich habe das Gefühl, dass die Stadt gut aufgestellt ist."