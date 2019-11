Manfred Borchert

Das Senioren III-Team des EBV 1971 kann doch noch gewinnen. In der Bestenliga für Ü-40-Teams setzte es sich zu Hause mit 69:61 (25:31) gegen StarWings Glienicke durch.

Die Gäste waren offensiv recht schnell auf den Beinen und defensiv aggressiv. Der Gastgeber wirkte anfangs hektisch. Trainer Jörg Bastian mahnte denn auch in einer Auszeit zur Ruhe, um den Spielfaden nicht zu verlieren. Das gelang dem EBV im ersten Viertel nicht. Zudem machte der EBV viele unnötige Fouls. Glienicke punktete vor allem an der Freiwurflinie in der 1. Halbzeit mit elf Punkten von dieser Linie.

Nach einem 25:31-Rückstand zur Halbzeit lief in der zweiten Halbzeit die EBV-Offensive etwas besser. Nur defensiv wurden die gleichen Fehler gemacht. Auf Grund von Foulproblemen bei einigen Spielern musste der EBV-Trainer die Devise ausgeben, den Gegner beim Zug zum Korb bewusst nicht zu foulen. Das wurde konsequent so umgesetzt. Die Glienicker Korbabschlüsse waren oft unkontrolliert und erfolglos. Ohne EBV-Fouls kamen sie auch nicht mehr an die Freiwurflinie. So machte Glienicke im 3. Viertel nur zwei Punkte.

Der Gastgeber dagegen legte in diesem Viertel die bisher beste Saisonleistung hin und brachte es auf 32 Punkte, davon allein fünf Dreipunktewürfe. Ganz stark in dieser Phase Steffen Schneider, der mit drei Dreiern und 13 Punkten das Viertel dominierte. Ebenfalls seine beste Phase hatte Steffen Wersing, der acht Punkte beisteuerte. Nach 30 Minuten führte Eisenhüttenstadt fast schon sensationell mit 57:33 (3. Viertel 32:2).

Im 4. Viertel ließ die Konzentration beim EBV leider nach. Es wurden wieder unnötige Fouls gemacht, die Glienicke wieder an die Freiwurflinie brachte und ihnen allein dadurch neun Punkte bescherte. Der Gast forcierte das Tempo, die Verteidigung presste die EBV-Spieler schon in deren Hälfte. Dabei passierten den Gastgebern leider unnötige Fehler und Ballverluste, weshalb dieses Viertel mit 12:27 abgegeben wurde. In dieser sehr wichtigen Phase des Spiels behielten Steffen Schneider, Steffen Wersing und Thomas Gestewitz die Ruhe und Übersicht. Sie bescherten dem Team die nötigen Punkte, um den Sieg über die Zeit zu retten. Am Ende zitterte sich der EBV mit 69:61 verdient und überglücklich in die Schlusssirene.

Fürstenwalder bringen sich ein

EBV-Trainer Jörg Bastian: "Sehr wichtig waren die Spieler aus Fürstenwalde mit Uwe Sarnow, Robert Schwarz und Thomas Gestewitz. Sie bringen unser Spiel mit ihrer Erfahrung und ihrer Schnelligkeit erheblich nach vorn. Zudem waren Mike Slobar, Daniel Karls und Marcus Bohlig mit ihrem unermüdlichen Kampf um jeden Ball ganz entscheidend, um zu gewinnen."

EBV: Jörg Hohlbein, Steffen Schneider 18 Punkte, 3 Dreier 1/2 Freiwürfe, Franko Löser 2, Thomas Gestewitz 11 Punkte, 3/6 FW, Daniel Karls 5 Punkte, 1 Dreier, Marcus Bohlig 2, Mike Slobar 2 Punkte, 0/2 FW, Steffen Wersing 17 Punkte, 3/6 FW, Uwe Sarnow 8 Punkte, 1 Dreier 3/4 FW, Andreas Schwarz 4

Freiwürfe: EBV 10/20 (50 Prozent), Glienicke 20/31 (65 Prozent)