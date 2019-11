Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ab Sonntag rollt nun wieder der Fußball unterm Dach der Schwedter Sporthalle "Neue Zeit". An 14 Wochenend-Tagen wird in allen Altersklassen der Meister ausgespielt. Den Anfang der Hallenmeisterschaften im Fußballkreis Uckermark machen die Jüngsten – die sogenannten Bambini oder G-Junioren. Hier gibt es die einzige Ausnahme der Wintersaison, denn es wird kein Champion ermittelt. Alle zehn Mannschaften werden als Sieger gewürdigt.

Ab 10 Uhr spielen in der Gruppe A Blau-Weiß Gartz, VfB Gramzow, Schwarz-Weiß Casekow und der FC Schwedt G2. Ab 13.30 Uhr treffen in der B-Gruppe der FC Schwedt F1, Victoria Templin, Penkuner SV G1, G2 und die SpG Schönow/Passow aufeinander. Die Spielzeit beträgt einmal zehn Minuten. Nach beiden Turnieren gibt es noch ein Neunmeterschießen für alle Teams.

Für den Monat November stehen dann noch drei weitere Wochenendtage ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Hier werden Vorrunden für F- und E-Junioren ausgetragen. Am 1. Dezember gibt es die letzte Vorrunde für D-Junioren, denn ab dem 7. Dezember geht es um die ersten Hallenkreismeistertitel bei den F- und C-Junioren.

Im neuen Jahr steigen dann die Erwachsenen-Spielklassen ins Geschehen ein – einzige Ausnahme die Ü-50-Herren, die ihr Turnier bereits am 15. Dezember austragen. Die letzten Meisterschaften bestreiten die A- und B-Junioren am 1. Februar.

Masters ist das Winter-Highlight

Zwischen Weihnachten und Neujahr treten traditionell am 27. Dezember acht Mannschaften zum mittlerweile 26. Uckermark-Masters an. Die Gruppeneinteilung wurde bereits vorgenommen. In der A-Gruppe spielen Landesligist FC Schwedt, VfB Gramzow (Landesklasse), Blau-Weiß Gartz (Landesklasse) und der SV Pinnow (Kreisoberliga).

In der Gruppe B treten der Penkuner SV (Landesliga Mecklenburg-Vorpommern), Angermünder FC (Landesklasse), Schönower SV (Landesklasse) und der Hallenkreismeister SV Uckermark Wilmersdorf an. Titelverteidiger ist der VfB Gramzow, der den FC Schwedt im Finale nach einem 1:1 im Neunmeterschießen mit 4:3 besiegte.

Der Kartenvorverkauf für dieses Hallenspektakel erfolgt Anfang Dezember.