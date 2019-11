Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Es ist wieder Pokal-Zeit am Wochenende auf den Fußball-Plätzen der Region. In den Wettbewerben von Land und Kreis beginnt so langsam die entscheidende Phase.

So geht es im Brandenburg-Pokal bereits um den Einzug ins Halbfinale. Und da will auch Regionalligist FSV Union Fürstenwalde hin, der am Sonnabend, ab 13.30 Uhr, eine Auswärtspartie vor der Brust hat. Es geht zum SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Die Partie beim 14. der Brandenburgliga wurde vom Landesverband zum Spiel des Tages auserkoren.

Gegner beoabachtet

Die Fürstenwalder dürften vom Sieg der Eintracht im Achtelfinale gegen ihren Regionalliga-Rivalen Optik Rathenow (3:2) gewarnt sein und nehmen den Gegner ernst. So hat Bernd Stiegel, Sportlicher Leiter beim FSV Union, die Eintracht zweimal beobachtet. "Wir werden uns zusammen mit der Mannschaft das Video-Material beim Abschlusstraining am Freitag anschauen und den Gegner nicht unterschätzen", sagt Trainer Matthias Maucksch.

Das Ziel in der Viertelfinal-Partie sei ganz klar das Weiterkommen. "Dabei müssen wir konzentriert zu Werke gehen und unsere beste Leistung auf dem Platz bringen", erklärt der Coach. Verzichten muss er auf dem Sportplatz in Miersdorf (Wüstemarker Weg 2) auf Hendrik Kuhnhold (krank) und Yasar Can Cinar, der beim Landesliga-Spiel in der Zweiten gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (1:3) eine Rote Karte gesehen hatte.

Die Briesker empfangen übrigens im Landespokal-Viertelfinale den Regionalligisten SV Babelsberg. Und Energie Cottbus, zuletzt im Punktspiel 3:3 beim FSV Union, muss beim FSV Luckenwalde (Anpfiff 14 Uhr) ran, derzeit Spitzenreiter der NOFV-Oberliga Süd. Da liegt also richtig Spannung in der Luft.

Das trifft auch auf das Achtelfinale im Kreispokal zu, das bereits heute Abend mit einem zu erwartender Knaller eröffnet wird. Ab 19.45 Uhr stehen sich auf dem Sportplatz in Rehfelde (Elsholzstr. 6) zwei Mannschaften aus der Landesklasse Ost gegenüber. Spitzenreiter Grün-Weiß erwartet den 13. SV Woltersdorf, der das Heimpunktspiel gegen die Rehfelder mit 0:3 verloren hatte.

Gastgeber ist gewarnt

"Das ist ein anderer Wettbewerb. Die Woltersdorfer sind nach dem Auswärtssieg gegen Jüterbog gut drauf und werden alles versuchen, eine Runde weiter zu kommen", sagt Rehfeldes Trainer Helmut Fritz. "Das wollen wir aber auch." Beim Vorjahres-Finalisten werden in dem Flutlichtspiel wohl Max Herrmann und Tim Goerke fehlen. Ebenfalls nicht in Bestbesetzung, aber wieder mit einigen Rückkehrern tritt der SVW an. "Wir haben eine Chance und die wollen wir nutzen", sagt Trainer Chris Berg.

Germania Schöneiche II, Zweiter Kreisliga Mitte, will daheim versuchen, der SG Müncheberg (4. Landesklasse Ost) am Sonnabend, ab 11.30 Uhr, ein Bein zu stellen. "Wir sind bereit für den attraktiven Gegner und wollen mithalten", sagt Trainer Dennis Pflume. Sein Gegenüber Carsten Knäfel erklärt: "Wir werden den Gastgeber mit Respekt begegnen, wollen aber ins Viertelfinale kommen." Pokalverteidiger Blau-Weiß Briesen II (Spitzenreiter Kreisliga Mitte) erwartet um 13 Uhr den FC Herrensee Strausberg (2. Kreisliga Nord).