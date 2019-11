Renee Freyer

Frankfurt Für Nachwuchs-Athleten vom BC Fürstenwalde ist die D-Kader-Überprüfung für die Aufnahme zur 7. Klasse an der Eliteschule des Sports in Frankfurt für den Schuljahresbeginn 2020/21 gut gelaufen. Knapp 15 Sportler der 6. Klasse, darunter die beiden Fürstenwalder Leni Schulz und Ali Karaca, zeigten ihr athletisches und boxspezifisches Können. Am Vormittag gab es Punkte für Liegestütze, Klimmzüge, Rumpfaufrichten, Medizinballstoßen, Sternenlauf und einem Zwölf-Minuten-Lauf, in dem es galt, so viele Meter wie möglich zu erreichen.

Am Nachmittag wurden die Sportler im boxspeziellen Bereich getestet. Hier mussten sie ihren Leistungsstand im Schattenboxen und in der Partnerübung, mit einem Wettkampfsparring, nachweisen.

Eltern erkunden Gegebenheiten

Zwischen den beiden Testabschnitten konnten sich die Eltern über die Gegebenheiten in Schule und Internat erkundigen. Außerdem fand eine Sportshow in der Brandenburg-Halle statt, wo die acht Sportarten der Eliteschule Ausschnitte aus ihren Trainingsprogrammen vorführten.

Diesen "Tag der offenen Tür" nutzten viele Eltern, Athleten sowie ehemalige Schüler und Sportler. Trainer Renee Freyer, der von 1976 an selbst knapp zehn Jahre an der Sportschule gelernt, trainiert und gelebt hat, war beeindruckt von dieser Veranstaltung.

Auch die Leistungen seiner beiden Schützlinge stimmen den Coach und Chef des BC Fürstenwalde zuversichtlich für eine Aufnahme an die Sportschule im neuen Schuljahr. "Wenn die Sportler weiter fleißig trainieren, in der Schule fleißig lernen und die Eltern zustimmen, steht dem nichts mehr im Weg", ist sich Renee Freyer sicher.

Nun laufen bei den Fürstenwalder Nachwuchs-Boxern die Vorbereitungen für die Turniere in Zehdenick und Frankfurt (Oder) auf Hochtouren. "Bei diesen beiden Wettkämpfen wollen und können wir auch nach einem überaus erfolgreichen Jahr 2019 einen guten Saisonabschluss hinlegen", erklärt Trainer Andre Schumacher.