Hubertus Rößler

Müllrose (MOZ) Henry Haferkorn übernimmt die Organisation des Schlaubetal-Triathlons. Der 56-Jährige löst Jürgen Holzäpfel ab, der die Veranstaltung am Müllroser See 22 Jahre lang federführend organisiert hatte. Beide gehören dem MSV Tripoint Frankfurt an.

Haferkorn kennt sich mit Ausdauerveranstaltungen aus – schließlich hat er schon mehrfach den Ironman bestritten, verpasste in Frankfurt am Main in diesem Jahr die Norm für den prestigeträchtigen Hawaii-Ironman nur um zehn Minuten. Über die Langdistanz von 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen benötigte der gebürtige Rostocker insgesamt 12:13:11 Stunden.

Der 56-Jährige hat neue Ideen

Sein Ziel bleibt der Wettkampf auf Hawaii, aber zunächst will sich Haferkorn auf die Organisation des Schlaubetal-Triathlons konzentrieren, der am 5. Juli 2020 zum 23. Mal stattfindet. "Ich habe viel praktische Erfahrung und weiß, worum es geht. Mit meiner großen Crew will ich das alte Konzept nicht umstoßen, aber wir haben ein paar neue Ideen", freut er sich auf die Aufgabe.

Auch Jürgen Holzäpfel ist sehr zufrieden, den weit über die Landesgrenzen beliebten Triathlon in bekannte Hände geben zu können. "Sonst hätte ich den Wettkampf an irgendeine Agentur in Berlin abgeben müssen, da hätte ich schon Bauchschmerzen gehabt. So weiß ich den Schlaubetal-Triathlon in guten Händen und kann neue Projekte angehen", erklärte der 62-Jährige beim Mittwochs-Talk im Kiez, von dem die MOZ in der Sonnabend-Ausgabe ausführlich berichten wird.