Alexandra Gebhardt

Brandenburg/Potsdam (BRAWO) Die Agentur für Arbeit bietet sechs Ausbildungsstellen zum "Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen".

Außerdem sollen 9 Plätze für ein Duales Studium als Bachelor of Arts für Arbeitsmarktmanagement sowie Beratung für Beruf und Beschäftigung besetzt werden. Sie werden in Kooperation mit Hochschulen in Schwerin und Mannheim angeboten.

Beide Stellen sind gut vergütet.

Bewerbungen sind ausschließlich über das Bewerberportal möglich. Ein Anschreiben ist nicht erforderlich.