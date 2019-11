Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Auf besondere Weise hat Alice Mier, Autorin der Schreibwerkstatt Erkner, sich dem Literaten Gerhart Hauptmann genähert.

In ihrer Kurzgeschichte "Sonntagsführung" unterhält sie sich fiktiv mit Marie Thienemann, Ehefrau des Schriftstellers. Drei Söhne der beiden kamen in Erkner zur Welt, er entwickelte sich künstlerisch, sie unterstützte ihn finanziell. "Er befand sich noch in der Phase des Suchens nach einer beruflichen Zukunft, ich ließ ihm seine Freiheiten", erzählt Thienemann der Autorin. Der Aufsatz ist einer von elf Hauptmann-Begegnungen der Schreibwerkstatt. Alle erschienen soeben im Buch "Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang". Es wird am Sonntag, 16 Uhr, im Hauptmann-Museum vorgestellt.