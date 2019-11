Marco Marschall

Joachimsthal Bis Ende März ist die Standesbeamtin im Amt Joachimsthal noch im Dienst. Dann ist Schluss. Eine Personalie, an der viel hängt. Denn es wird keinen nahtlosen Übergang geben. Das haben Hauptamtsleiter Thomas Fenner und Amtsdirektor Dirk Protzmann im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung deutlich gemacht. Das hat zur Folge, dass aktuell keine Termine für Trauungen im Amt Joachimsthal vergeben werden, die über den Stichtag hinausgehen. Doch auch bis zum 31. März gibt es für Festakte in Kaiserbahnhof oder anderen Trauzimmern keine Kapazitäten. Zusammenschreibungen im Rathaus sind weiterhin möglich.

So weit der Stand. Bereits vor Wochen hatten wir über die Personalnot im Amt Britz-Chorin-Oderberg berichtet. Diese hatte dazu geführt, dass Trautermine dort nur an Einheimische vergeben werden sollten. Ob das legitim ist, wird derzeit zwischen Amt und Landkreis Barnim geklärt. In Joachimsthal schien die Not bisher nicht groß, zumal es eine Kooperation mit dem Standesamt der Gemeinde Schorfheide gibt, die bislang noch nicht in Anspruch genommen wurde. Doch diese Kooperation solle, so die Verwaltung in Joachimsthal, nicht schon bei der Terminvergabe für Hochzeiten gelten. Wenn überhaupt, um im Notfall Termine einzuhalten, aber auch um andere Aufgaben des Standesamtes wahrzunehmen. Denn dazu würde mehr gehören als nur Eheschließungen. "Beim Sterberegister und anderen Aufgaben haben wir gar keine Luft", sagt Dirk Protzmann. Das müsse abgesichert sein.

Tatsächlich gibt es im Amt Joachimsthal auch weiterhin eine Kraft, die standesamtliche Aufgaben übernimmt – allerdings keine Eheschließung. Die Hürde, so erläutern Protzmann und Fenner, ist eine gesetzliche. Um die Aufgabe durchführen zu können, müssen 50 Prozent der Mitarbeiter im Standesamt den gehobenen Dienst haben. Das sei auch bei der aktuellen Kraft in Joachimsthal nicht der Fall gewesen. Allerdings griff eine Sonderregelung, nach der die Standesbeamtin aufgrund jahrelanger Erfahrung "Bestandsschutz" hatte.

Und der Tourismus?

Das Problem entspannt sich, sobald ein Standesbeamter eingestellt wird, der den gehobenen Dienst hat. "Die Stelle ist ausgeschrieben. Es gibt aktuell eine Bewerbung, die uns weiterhelfen könnte", sagt der Amtsdirektor zu Beginn der Woche. Er rechnet frühestens ab dem Sommer mit einer Einstellung. Sicher ist nichts. Terminanfragen für 2020 mussten bisher abgelehnt werden. Damit ist völlig unklar, wann im Amtsbereich Joachimsthal wieder geheiratet wird. Vorerst keine Trauungen im Kaiserbahnhof, auf dem Werbellinsee, auf Hubertusstock und in weiteren Trauzimmern. Ein Problem für den Tourismus in der Region?

"Hochzeiten sind sicher ein Mosaiksteinchen", meint Amtsdirektor Dirk Protzmann. Allerdings glaubt er, dass es profanere Gründe gibt als die Schönheit der Region, warum Menschen von außerhalb in Joachimsthal heiraten. Es sei schlichtweg günstiger.

64 Eheschließungen hatte es 2018 im Amtsbereich Joachimsthal gegeben. "Touristisch ist das nicht schön", sagt Joachimsthals Bürgermeister René Knaak-Reichstein, bedauert die Situation aber eher für einheimische Heiratswillige. "Am besten in einem anderen Amt heiraten und hier feiern", rät er. Das ist natürlich weiterhin möglich. Wer wirklich "will", kann sich zum Beispiel in Eberswalde trauen lassen. Extra Gebühren fallen für Auswärtige nicht an.