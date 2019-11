Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Es soll für absolute Notfälle sein, das sogenannte Notauslassbecken für Abwasser des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow im Wald zwischen Waldfrieden und Schönow. Wenn es beispielsweise zu einer Havarie kommt, muss die Abwasserdruckleitung (ADL) außer Betrieb genommen werden. Das Abwasser wird dann ungeklärt in das Notauslassbecken eingelassen, bis die ADL wieder repariert ist.

In den vergangenen elf Jahren hat es elf Havarien gegeben, sagt Daniel Nicodem, Verbandsvorsteher des WAV Panke/Finow. Die 14 Kilometer lange Druckleitung sei zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden, manche Leitungsabschnitte beispielsweise noch in den 1980er-Jahren. Bei Starkregen wie in diesem Frühjahr sei die Leitung durch die besonders große Belastung gebrochen. Das ungeklärte Abwasser ergoss sich mitten ins Landschaftsschutzgebiet. Um das zu vermeiden, dazu diene das Notauslassbecken in Waldfrieden, erklärt Nicodem am Mittwochabend im Ortsbeirat von Waldfrieden.

Die Beunruhigung ist groß

Das leuchtet den etwa 20 Zuhörern zwar ein. Dennoch sind sie stark beunruhigt. Zum einen wird das seit Jahrzehnten bestehende Notauslassbecken seit dem Sommer stark vergrößert – von einst 5500 auf rund 9555 Kubikmeter Fassungsvermögen, dazu kommt noch einmal ein Überlauf mit 3175 Kubikmetern. Zum anderen sind die Auffangbecken nicht abgedichtet. Kommt es also zum Fall der Fälle, dann versickert das ungeklärte Abwasser in den Boden. In den Augen vieler Bewohner von Waldfrieden ist das eine riesige Gefahr für das Grundwasser.

Verbandsvorsteher Nicodem verweist auf die Genehmigungen verschiedener Behörden, darunter der Unteren Naturschutzbehörde, für das Vorgehen. Es gebe keine Verbindung zum Grundwasserleiter, sagt er. Und sollte das ungeklärte Abwasser tatsächlich abgeleitet werden, "dann müssen der Boden abgetragen und entsorgt sowie neuer Boden aufgetragen werden", erklärt Nicodem.

Erst nachdem die Arbeiten an dem Auffangbecken im Sommer begannen, erfuhr der Ortsbeirat von der Erweiterung. Ortsvorsteher Jan Bernatzki wollte mehr über das Vorhaben und die Ausführung wissen und stellte bei Nicodem einen Antrag auf Akteneinsicht. Der Verbandsvorsteher verweigerte dies. Die Beschlüsse zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes seien in nichtöffentlicher Sitzung des Verbandsausschusses gefallen. Da werde er nicht hinterher diese öffentlich machen, erklärte er. Am Mittwoch erneut auf seine Verweigerungshaltung angesprochen, erklärte Nicodem wörtlich: "Es besteht kein Anspruch auf Akteneinsicht."

Akteneinsicht beantragt

Doch Jan Bernatzki ist bekanntlich hartnäckig. Anfang November stellte er beim Bodenschutzamt des Landkreises Barnim einen "Antrag auf Akteneinsicht zur Genehmigung des WAV-Notauslassbeckens in Bernau-Waldfrieden". Er bezieht sich dabei unter anderem auf das Informationsfreiheitsgesetz und auf das Recht auf Akteneinsicht im Land Brandenburg. Zwischenzeitlich sollte er seine Anfrage spezifizieren, da es mehrere Verwaltungsverfahren zur Genehmigung des WAV-Notauslassbeckens gibt. Auch das hat Bernatzki getan.

Er will beispielsweise nachlesen, aus welchen Gründen das Einleiten ungeklärter Abwässer in ein Auffangbecken mit fehlender Sohleabdichtung genehmigt wurde, wie bewertet wurde, dass sich das Auffangbecken in unmittelbarer Nähe zur Schutzzone III A eines Trinkwasserschutzgebietes befindet und warum festgelegt wurde, dass das Auffangbecken nicht gegen Sickerwasseraustritte und Sickerwasserströmungen in Richtung Grundwasser versiegelt werden darf. Bernatzki ist voller Hoffnung, dass der Landkreis ihm Akteneinsicht gewährt.