MOZ

Neuzelle (MOZ) Besucher des Neuzeller Klostergartens haben es längst bemerkt: Da fehlt etwas an den Hängen! Die rund 120 Orangenbäumchen haben ihr Winterquartier in der Orangerie bezogen. Genau aus diesem Grund wird es an diesem Sonntag und auch am nächsten die Sonderführung "Pomeranze im Winterschlaf: Orangen und Orangenbäume im Neuzeller Klostergarten" geben.

Jeweils um 14.Uhr berichtet Klostergärtner Ralf Mainz dann über die Pflege und Überwinterung der Kübelpflanzen in Neuzelle. Dabei informiert er über die Geschichte der Orangeriekultur in Mitteleuropa sowie über die Probleme bei der winterlichen Betreuung der Pflanzen. Bei einem Rundgang durch die Orangerie gibt er auch Hinweise für die richtige Pflege von Zitrusbäumen, die als Zimmer- oder Kübelpflanzen im privaten Bereich gehalten werden. Auch eine Überraschung hält er für die Besucher bereit.

Im 17. und 18. Jahrhundert kamen an den europäischen Fürstenhöfen Sammlungen von südländischen Gewächsen insbesondere von Orangenbäumen in Mode. Diesen Baumbestand nannte man zunächst "Orangerie". Sie dienten Zier- und Repräsentationszwecken und galten als Statussymbol. Außerdem befriedigten sie die steigenden Bedürfnisse der Fürstenhöfe nach exotischen Früchten. Im Rahmen der barocken Umgestaltungen wurden auch im Kloster Neuzelle Orangen- und Zitronenbäume im Klostergarten aufgestellt. 1840 waren in Neuzelle noch rund 200 Orangenbäumchen nachweisbar.

Die Überwinterung der Orangen in Mitteleuropa ist bis heute eine anspruchsvolle Aufgabe für Gärtner und Eigentümer barocker Anlagen. Erst als man die Orangen in Kübel pflanzte und sie im Winter in beheizbaren Orangerien unterbrachte, wurden die Überwinterungsergebnisse besser. Der Begriff "Orangerie" ging dabei auf die Orangeriegebäude über. Seit 2004 hat die Stiftung Stift Neuzelle kontinuierlich den Bestand an Pflanzen erweitert, die im Sommer auf den Terrassen des Klostergartens und vor der Orangerie gezeigt werden.

Sonderführung: So, 14 Uhr, Treffpunkt ist an der Besucherinformation