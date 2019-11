MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) "Fürst Time" heißt das neue Café und Bistro in der Bad Freienwalder Königstraße. Mandy Bäuerle, vielen Kurstädtern unter anderem bereits vom Café "Blaue Zwiebel" am Papenteich bekannt, hat es zu Monatsbeginn eröffnet. Angeboten werden dort kleine Speisen für Frühstück, Mittagessen und Abendbrot passend zum Motto "Genuss trifft Bewegung". Wer in der Königstraße einkehren möchte, hat damit eine beachtliche Auswahl für eine Kleinstadt. Dort gibt es zwei weitere Cafés, zwei Bäckereien, einen Imbiss und den Regionalwarenladen.