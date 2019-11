MOZ

Panketal (MOZ) Der langjährige Bauamtsleiter Stefan Kadatz wird die Panketaler Verwaltung Ende dieses Monats aus persönlichen Gründen verlassen.

Das teilte Frank Wollgast, Pressesprecher des Rathauses, am Donnerstag mit. Zuvor hatte Kadatz seine Mitarbeiter im Fachbereich I über seinen Weggang informiert. Der Diplom-Architekt möchte sich nach knapp 15 Jahren im Dienst der Gemeinde Panketal beruflich neu orientieren. "Mich zieht es in meine Heimat", sagt er.

Am 15. März 2005 begann der gebürtige Rostocker, als Sachbearbeiter Hochbau im Panketaler Rathaus zu arbeiten. Nach kurzer Zeit wurde er Leiter des Bauamtes und war maßgeblich an ortsbildprägenden Prozessen beteiligt. So entwarf und plante er beispielsweise die Sportmensa in Schwanebeck, gestaltete den Winkelanger in Zepernick neu und zeichnete für verschiedene Bauten am Schulstandort Zepernick verantwortlich. Von 2008 bis 2016 war Kadatz außerdem stellvertretender Bürgermeister.

Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) dankte dem scheidenden Bauamtsleiter in einer Erklärung am Donnerstag für dessen Ideen, dessen Einsatz und dessen gute Arbeit. "Wir bedauern zutiefst, dass er geht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte das Panketaler Gemeindeoberhaupt.

Die offene Stelle wird nun ausgeschrieben. Für den Übergangszeitraum bis zur Neubesetzung des vakanten Postens wird es eine Vertretungsregelung geben.