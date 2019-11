Ein Traum wurde wahr: Endlich erfuhren die Kinder der Fröbel-Kita, woher die Autos mit den blauen Leuchten kommen, die immer an ihren Fenster vorbei düsen. Feuerwehrmann Bernd Müller (rechts), passenderweise in blau gekleidet, führte durch die Wache. © Foto: Oliver Voigt

Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Sobald die Sirene erklingt, rennen die Kinder zum Fenster. Sie suchen das blaue Licht. Täglich rasen die bunten Einsatzautos an den Fenstern der Friedrich Fröbel-Kita vorbei, die genau zwischen Feuer- und Rettungswache liegt und neugierige Knirpse beheimatet.

Um das brennende Interesse ihrer Schützlinge zu stillen, haben sich das Erzieher-Trio Cordula Kever, Pascal Fehler und Stefan Strumpf ein besonderes Event ausgedacht. So öffneten sich für den Nachwuchs am Donnerstag Vormittag die Tore der Schwedter Feuerwache. Bernd Müller, Fachwirt für Brandschutzerziehung, führte die Kids durch die Feuerwehrwache und zeigte ihnen alles von der Ausrüstung bis zum Löschwagen.

Gold zum Durchgucken

Zur Begrüßung sangen die 22 Kinder dem Feuerwehrmann ein Ständchen und durften daraufhin das Drehleiter-Fahrzeug draußen vor der Wache besichtigen. Anschließend führte Müller den Kids in der Wache vor, wie eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann angezogen ist. Als Anziehpuppe hielt Erzieher Stefan her, der sich Hose, Werkzeuggürtel und Jacke überstreifte. Besonders beeindruckte die Kinder das verspiegelte hitzeschirmende Visier des Helms, das Müller als "Gold zum Durchgucken" bezeichnete.

Das Highlight war die Fahrzeug- und Gerätebeschauung. Den Rucksack mit den gelben Gaskartuschen konnten einige Kinder schon von selbst als mit Luft gefüllte Flaschen identifizieren – wahrscheinlich spielen die beliebten Serien Feuerwehrmann Sam und Paw Patrol eine nicht zu verachtende Rolle für diese Vorbildung. "Mit den Luftflaschen können die Feuerwehrleute eine halbe Stunde durch den Brand laufen", erklärt Müller geduldig. Da konnten nicht nur die Kinder etwas lernen.

Besonders staunten die Kleinen in der großen Garage, wo die mächtigen, feuerroten Löschfahrzeuge geparkt sind. Müller zeigte ihnen das Innere der beräderten Riesen mit den Unmengen an Zubehör und vor allem Flüssigkeit: "Das Wasser im Wagen reicht für ein Vollbad für jeden von euch", erklärt der Feuerwehrmann, der seine kleinen Lehrlinge dabei gut im Griff hatte – was unter anderem an seinen kessen Sprüchen lag: "Hier wird nicht nach Öl gebohrt", ermahnte er mit Augenzwinkern ein Kind mit Finger in der Nase. Seine humorvolle, aber durchsetzungsfähige Art kam dermaßen gut an, dass Erzieherin Cordula ihm gleich ein Stellenangebot machte.

Danach folgten die Ruheräume der Wache und Müller stellte klar, dass die Feuerwehrleute nachts, während ihres 24-Stunden-Dienstes, nicht schlafen, sondern ruhen. Zum Schluss führte er die Leitzentrale vor, in der ein Einzelner an vielen Bildschirmen und Knöpfen sitzt und die Anrufe entgegennimmt.

Kuchen für den kleinen Bruder

Die Kinder bedankten sich mit einem selbstgebackenen "Selterskuchen", der mit einem gemalten Feuerwehrauto und dem Namen der Schwedter Wache, "Kleiner Bruder", dekoriert war.

Für die Pädagogen war es ein voller Erfolg und der Spaß ist zum Glück noch nicht vorbei. Im Dezember folgt die Wache des Rettungsdienstes und an der Polizei sind sie auch gerade dran, verrät Erzieher Pascal Fehler. Dann bekommt das aus bunten Holzbausteinen nachgebaute Feuerwehrauto vielleicht bald Gesellschaft im Gemeinschaftsraum der Kita.