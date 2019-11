Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Leerstand, unsanierte Gebäude, Brachflächen: Das Areal zwischen dem alten Krankenhaus an der Heilbronner Straße und den Bahngleisen, begrenzt von der Leipziger und der Bahnhofstraße, gehört nicht eben zu den schönsten Gegenden der Stadt. Dabei ist die zentrale Lage eigentlich prädestiniert für einen lebendigen Kiez. Dass aus dem Gebiet nicht schon viel eher mehr gemacht wurde, lag an langjährigen Zweckbindungen und komplizierten Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Inzwischen sind die Probleme aus dem Weg geräumt, weshalb die Stadt den Missstand nun angeht. Grundlage ist die kürzlich beschlossene Stadtumbaustrategie. In dem Papier wurde der "ehemalige Botanischen Garten" – den die Universität bis 1811 an dieser Stelle betrieb – bereits als neue Förderkulisse mit aufgenommen. Darauf aufbauend hat die Verwaltung am Mittwoch zwei Vorlagen für das Gebiet, das auch das Kießlinghaus und das Allianzdreieck umfasst, in den Stadtentwicklungssausschuss eingebracht. Zum einen will die Stadt damit vorbereitende Untersuchungen als Arbeitsgrundlage auf den Weg bringen, zum anderen soll eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht die städtebauliche Entwicklung sicherstellen. Die denkbaren Nutzungen sind vielfältig. Erste Ideen reichen von Büros und Pflegeeinrichtungen über Seminarräume, Sport- und Bildungsstätten bis hin zu altersgerechtem oder studentischem Wohnen.