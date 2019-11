Eva Maria Lubisch, Ines Weber-Rath

Treplin (MOZ) Am deftigen Schlachtebuffet bedienten sich am Donnerstag-Nachmittag um die 30 gut gelaunte Senioren mit Chefin Sabine Krauter in der Trepliner Amtsscheune. "Wir sind ein Seniorenverbund und treffen uns neun Mal im Jahr zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen und Kurzreisen. Für das heutige Schlachtfest erhielten wir von der Dolgeliner Landfleischerei Grütze mit Kartoffeln und Sauerkraut, Wurstsuppe, Hackepeter, Kassler und vieles mehr. Unser ältestes Mitglied ist die 97-jährige Charlotte Busse die heute aber leider nicht dabei ist", betonte Martin Moller der für die Finanzen verantwortlich ist. Zum Jahresausklang ist eine Weihnachtsfeier geplant.

Vereinsunabhängige Gruppe

Die Schlachtfest-Premiere im vorigen Jahr sei so gut angekommen, dass man die Veranstaltung in diesem Jahr wiederholen wollte, erklärte der 68-jährige Trepliner Martin Moller. Die aktive Seniorengruppe des Ortes gibt es seit dem Anfang der 1990er-Jahre. "Wir sind vereinsunabhängig und finanzieren unsere Arbeit weitgehend selbst", betont er. Die 500 Euro, mit denen die Gemeinde die Seniorenarbeit unterstützt, fließen zum Teil als Betriebskostenpauschale für die Nutzung der Amtsscheune zurück. Der Rest wird für die Finanzierung kleiner Präsente für die Senioren bei der jährlichen Weihnachtsfeier verwendet.

Zwischen 20 und 25 Teilnehmer gibt es zu den Seniorennachmittagen, die jeweils am dritten Donnerstag im Monat, ab 14.30 Uhr, in der Amtsscheune stattfinden. – Außer in der Sommerpause von Juni bis August. Zu Höhepunkten, wie dem Grillfest im Mai, dem Schlachtfest und der Weihnachtsfeier kommen sogar bis zu 35 Senioren, erzählt Martin Moller. Was auf den Tisch kommt, stammt vorwiegend aus eigener Produktion der Senioren: Ob Kuchen und Torte, Kartoffelsalat oder Schnittchen – Sabine Krauter und ihre Mitstreiter kreieren es.

Sabine Krauter ist die (inoffizielle) Chefin der Trepliner Seniorengruppe. Die 76-Jährige aktive Sängerin im Sieversdorfer Chor hat die Trepliner Senioren mit ihrer Sangesfreude angesteckt. So wird bei den Treffen oft und gern gesungen. Außerdem sorge sie jedes Mal für eine wunderbare, zur Jahreszeit und dem Anlass passende, selbst gebastelte Raum- und Tischdekoration, schwärmen Martin Moller und seine Frau. Auch, was den so wichtigen Kaffeegenuss betrifft, überlassen die Trepliner nichts dem Zufall: Die 82-jährige Edith Roediger ist die Stamm-Kaffee-Köchin.

Und dann ist da noch Norbert Kühn. Der 68-Jährige sei das Organisationstalent in der Gruppe, schaffe Getränke, Grillzutaten und mehr heran und leiste als Grillmeister wichtige Arbeit, so Martin Moller. Die Trepliner Senioren würden das gesellige Beisammensein genießen, bei dem nicht nur gesungen und geschlemmt, sondern auch gespielt wird, zu dem es Diaton-Vorträge und mehr gibt. Zweimal im Jahr, im April und September, gehen die Rüstigen der Gruppe auf Reisen. In diesem Jahr waren das Baumblütenfest in Werder und Brandenburg/Havel die Ziele. In Brandenburg gab es eine Stadtführung und Bootsfahrt sowie ein Orgelkonzert im Dom. Die Besuche zu runden und halbrunden Geburtstagen ab dem 60. und jährlich ab dem 81. Lebensjahr absolviert vorwiegend Sabine Krauter – und ist stets willkommen.