Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Gefeiert wurde zwar bereits im Sommer, wie es sich für Freiluftsportler anbietet, doch eigentlich ist heute der große Jubiläumstag. Vor exakt 100 Jahren, am 15. November 1919, wurde die Storkower Ruder-Vereinigung gegründet. "Sieben Freunde des Rudersports taten sich damals zusammen", weiß Rainer Päch. Er ist erst seit diesem Frühjahr Vorsitzender des Vereins, seine Kenntnis über die Geschichte stammt aus einem umfangreichen Archivmaterial, das zwei dicke Aktenordner füllt.

Als die sieben Ruderer im Jahr 1919 begannen, organisiert ihrem Sport nachzugehen, war vieles noch provisorisch. Ihr Material lagerten sie in einem Schuppen auf dem Gelände des heutigen Hotels Karlslust, also auf der gegenüberliegenden Seite des Storkower Sees. Damit wollten sie sich aber nicht allzu lange begnügen. Bereits 1924 begannen sie in der Seestraße mit dem Bau eines Bootshauses, ein Jahr später war es fertig. Es steht noch heute, es ist auch heute die Heimstatt des Vereins, und wer alte Fotos aus dem Archiv betrachtet, erkennt das Gebäude sofort wieder. In seiner Grundsubstanz ist das Bootshaus unverändert geblieben. Lediglich der Zaun zur Seestraße, heute blau und aus Metall, war damals weiß und aus Holz. "Insgesamt ist unser Bootshaus in sehr ordentlichem Zustand", sagt Päch, der gleichwohl auf Modernisierungsmaßnahmen verweist. Nach der Wende sei das Dach komplett erneuert worden, außerdem auch die Fassade und die Heizung.

Mit der Fertigstellung des Bootshauses stieg damals auch die Zahl der Mitglieder rasant an. Bis 1927 hatte sie sich gegenüber der Gründung verzehnfacht. "Nicht alle 70 aber waren aktiv, wie es auch heute bei unseren Mitgliedern ist", so Päch. Aktuell besteht die Storkower Ruder-Vereinigung aus 60 Mitstreitern, also weniger als damals. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, waren es sogar 117. Im Jahr 1989 wurden exakt 100 gezählt – wobei der Verein zur DDR-Zeit als Sektion Rudern der BSG Einheit Storkow firmierte, ehe er 1990 wieder seinen traditionellen Namen annahm. "Wir sind nicht der einzige Verein, der nach der Wende mit einem Mitgliederschwund konfrontiert war", sagt Päch. Seit 1992 nimmt der Verein auch nicht mehr an Regatten teil. "Wir waren am Ende nur noch zwei Kinder, eines davon war ich", sagt der heute 40-Jährige.

AG an der Europaschule

Mittlerweile sieht er den Verein aber wieder im Aufschwung. "Wir haben wieder Zugänge", sagt er. In der Kinder-Trainingsgruppe sei der Nachwuchs mittlerweile wieder zu sechst. Seit diesem Schuljahr gibt es an der Europaschule wieder eine Arbeitsgemeinschaft Rudern. "Da wollen wir den Kindern erstmal zeigen, dass es unseren Sport gibt", so Päch. Entscheidenden Anteil an der zuletzt positiven Entwicklung schreibt er den beiden Trainern Frank Scheuschner und Gerd Lehmann zu. "Die Kinder, die wir jetzt haben, sind noch recht jung. Aber wenn es eines Tages ihr Wunsch ist, melden wir sie auch zu Regatten", kündigt der Vereinschef an.

Jana Thieme holte Olympia-Gold

Vielleicht gelingt dann eines Tages einem Ruderer aus Storkow sogar wieder eine solche Karriere wie einst Jana Thieme. Die heute 49-Jährige schaffte es nach ihren sportlichen Anfängen auf dem Storkower See bis in die Weltspitze. Insgesamt sechs Mal wurde sie Weltmeisterin, im Jahr 2000 gewann sie in Sydney eine olympische Goldmedaille im Doppelzweier mit der gebürtigen Eisenhüttenstädterin Kathrin Boron. Ihrem Heimatverein ist Jana Thieme nach wie vor verbunden. Als die Mitglieder der Storkower Ruder-Vereinigung am vergangenen Sonnabend bei einer internen Feier im Bootshaus ihr Jubiläumsjahr noch einmal Revue passieren ließen, reiste die Olympiasiegerin extra aus ihrem Wohnort Halle/Saale an.