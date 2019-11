Manuela Bohm

Brandenburg/Havel (MOZ) "Fontane.200": Im Gotischen Haus, Ritterstraße 86, in Brandenburg an der Havel, lesen am 24. November, ab 15.00 Uhr, drei von 19 Autoren, die sich in der Anthologie des Schriftstellerverbands Berlin-Brandenburg "Zwischen Kiefern und Kasernen" dem märkischen Dichter Theodor Fontane nähern.

Die Rathenowerin Rita König brachte die Erzählung "Sommer im Westhavelland" ein. Ihr Protagonist heißt Robert, für den "Verbotsschilder etwas für Feiglinge" sind. Wolf D. Hartmann liest aus "Grete Minde 2.0" und Klaus Körner aus "Vor dem Sturm. 1813/1988".